«دبي للثقافة» تدعم «تغير» إغناء لمكونات المشهد الثقافي

المصدر: (دبي - البيان)

اختُتِمت فعاليات معرض «تغير» الذي افتتحته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، واستضافه مركز «عكاس» للفنون البصرية بمقره في حي الفهيدي بدبي من 3 وحتى 24 الجاري.

وجاء دعم الهيئة لهذا المعرض انطلاقاً من حرصها على رفد جميع الجهود والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز مكانة دبي كحاضنة تتيح للمواهب من جميع أنحاء العالم فرص التعاون والتفاعل والإبداع، وذلك بوصفها الجهة الحكومية المسؤولة عن تمكين قطاع الثقافة والإبداع في دبي.

ويعد «تغير» أول معرض فني يتم تنظيمه بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا. وكان حفل الافتتاح قد شهد حضور مجموعة من كبار الشخصيات والفنانين، ضمت الفنان عبد القادر الريس، والفنان خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة».

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