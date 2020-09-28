حصة بنت حمدان بن راشد تُكرم الفائزين بمسابقة «أجيال المستقبل» للكتابة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت، أمس، أسماء الفائزين في مسابقة أصوات أجيال المستقبل العالمية المُلهمة للأطفال للكتابة، والتي تنظمها مؤسسة الإمارات للآداب نيابة عن الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة أصوات أجيال المستقبل في منطقة الخليج العربي، وذلك في دورتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وأقيم حفل افتراضي خاص لتوزيع الجوائز على الأطفال الفائزين، تم بثه مباشرة من نادي زعبيل للسيدات بدبي.وأطلقت مسابقة «أصوات أجيال المستقبل» للكتابة، تحت رعاية منظمة اليونسكو، لتعزيز الوعي بالاستدامة وباتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأبدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، إعجابها بمشاركات الأطفال، وأكدت أن المشاركات كانت رائعة للغاية، وقالت: «تتطلب هذه المسابقة من الأطفال التفكير بعمق حول جميع أهداف التنمية المستدامة، وكيفية التعامل مع كوكبنا ومع بعضنا البعض بالشكل الأمثل».

وأسفرت النتائج عن فوز سعود أحمد سالم الكعبي (8 أعوام)، وعبد الكريم غزال (11 عاماً)، وأحمد إسماعيل زنده (12 سنة) في مسابقة اللغة العربية. بينما فاز في مسابقة اللغة الإنجليزية كل من: سايرا توماس (12 عاماً)، وساشيني مانيكاندان (12 عاماً)، وشاهد فايس (11 عاماً).

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