«إرثي» يعرض منتجاته للبيع عبر الإنترنت

المصدر: الشارقة - البيان

يتيح مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، مجموعة مختارة من خط منتجاته الحصري أمام عشاق الفن والتصميم لشراء واقتناء أعماله عبر الإنترنت من مختلف بلدان العالم، حيث يعرض للمرة الأولى منتجاته على المنصة العالمية الإلكترونية «أدورنو» (Adorno)، المختصّة بالتصاميم المعاصرة والحرف اليدوية. ويمثل انضمام إرثي لقائمة المؤسسات الإبداعية والمصممين على «أدورنو»، الحضور الإماراتي الأول على المنصة، إذ تعرض «أدورنو» تصاميم ومنتجات فنية من مختلف دول العالم، وتستهدف هواة التصميم ومقتني الفنون والأعمال النادرة على المستوى العالمي.

وتتوزع منتجات إرثي إلى 12 مجموعة، هي: أدوات وديكورات منزلية من زجاج مورانو الإيطالي والفخار الإماراتي، وكراسي مبتكرة بالسفيفة، وأواني للفواكه من الجلد الإسباني مزيّنة بجدائل التلّي الإماراتي، وكراسي بالسفيفة والفخار، وجداريّات بالسفيفة والعشب الياباني، وحقائب من جلد الإبل منسوجة بتقنيات السفيفة، وزجاجات عطر تمثل البيئة الفلسطينية والإماراتية بتقنية نفخ الزجاج، ومسابح تستعيد علاقة التلي بالفضة والذهب، ومداخن وأوانٍ معدنية لحفظ العود، وأثاث يجمع الإسمنت والرمل مع سفيفة جلد الإبل، وقلائد وخواتم من سفيفة الذهب باستخدام، وشخصيات «خراريف» (جمع خرافة باللهجة الإماراتية) مطرزة ومزينة بالتلي على قطع من جلد الإبل.

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