ورش إبداعية في «مفوضية مرشدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة خلال شهر سبتمبر الجاري سلسلة ورش عمل افتراضية لمنتسباتها من الزهرات والمرشدات والمرشدات المتقدمات، بهدف تعليمهنّ عدداً من الحرف اليدوية الجديدة وتنمية مهاراتهن الاجتماعية والحياتية، وتعريفهنّ بكنوز الثقافة الإماراتية وغرس قيم التسامح في نفوسهنّ، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات فراغهنّ في المنزل، وضمان سلامتهنّ خلال فترة تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الوقائية للحدّ من فيروس كورونا. وتعرفت المرشدات (12-15 عاماً) خلال ورشة «فن التطريز» التي قدمتها الفنانة الإماراتية أحلام الملا في 5 سبتمبر، على الخطوات الأساسية للتطريز ومختلف أنواع الغرز، كما تعلّمن نماذج تطريز مبتكرة باستخدام الخيوط الملونة، حيث تم تسليم الفتيات أدوات التطريز في منازلهنّ قبل يوم الورشة، وحصلت المشاركات في نهاية الجلسة على شارات «الفن».

واستهدفت ورشة «تعرفي على مشاعرك» التي أقيمت في 12 سبتمبر، تعزيز المهارات الاجتماعية للزهرات (7-11 عاماً) وتنمية قدراتهن على التواصل، حيث تضمنت الجلسة مقطع فيديو أعدته مبادرة «همة» الاجتماعية بهدف تعزيز قدرة الفتيات على تحديد طبيعة مشاعرهنّ وإدارة انفعالاتهنّ والتعبير عنها بطريقة صحية وسليمة خلال مختلف المواقف في حياتهنّ اليومية، وتم تسليم المشاركات شارة «المهارات الاجتماعية».

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