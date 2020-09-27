بدء مراسم تشييع الفنان المنتصر بالله

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله إلى كنيسة أبو سيفين في منطقة المهندسين قبل بدء مراسم تشييع جثمانه.

وتوافد عدد من الفنانين للمشاركة في جنازة المرحوم، وعلى رأسهم المخرج ماندو العدل والفنان احمد بدير ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

وتتلقى أسرة الراحل العزاء مساء غدا الاثنين والثلاثاء المقبلين بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي بالزمالك. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

ورحل أمس الفنان الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف في مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التلفزيوني راجل وست ستات، ‏والإذاعي عوام على بر الهوى.

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