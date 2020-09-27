الفنان السعودي خالد سامي يجتاز عمليته بنجاح ويخضع للنقاهة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أربع تغريدات فقط، أطلقتها عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، عبر "تويتر"، كانت كفيلة بأن توضح الوضع الصحي للفنان السعودي، الذي اجتاز بنجاح عملية زراعة الكبد التي خضع لها، أول من أمس، في مستشفى الحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض، ليبدو ذلك بمثابة نقطة البداية في سطور نهاية معاناة الفنان خالد سامي، الذي وقع منذ عام ونصف العام تقريباً، ضحية لمرض تليف الكبد والفشل الكلوي، حيث تفاقمت حالته الصحية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي منعه قبلاً من السفر الى الصين بغية إجراء العملية، الأمر الذي اضطره إلى تأجيلها أكثر من مرة.

عائدة العتيبي أكدت في تغريداتها، نجاح العملية، وأن زوجها سيخضع حالياً لفترة تأهيل في المستشفى، ليتبعها بفترة نقاهة لإتمام تعافيه. في أولى تغريداتها قالت عائدة: "الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه، اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا تم بحمد الله نجاح عملية زوجي خالد سامي وأسأل الله أن يطيل في عمره"، لتليها بواحدة أخرى تشكر فيها الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية، حيث قالت: "بعد فضل الله سبحان، أشكر الدكتور وائل العوهلي الرجل الأول وراء نجاح العملية"، مضيفة: "أطباؤنا وطبيباتنا السعوديون بكم نفخر، علم وخُلق وتواضع ومهارة وإتقان، وشكراً لكل من ساندني بالدعاء والسؤال". في تغريداتها، توجهت عائدة بالشكر الجزيل، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، قائلة: "يقف وراء هذه المنجزات العظيمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ذلكم الوالد الرحيم، والقائد المبهر، والإمام العادل، رعاه الله، ومكنّه وايده بنصره"، خاتمة تغريداتها بالقول: "ذهب التعب وجاء الفرح".

الفرحة بنجاح العملية، شملت أيضاً تركي نجل الفنان خالد سامي، والذي قال في تغريدة له: "يا رب لك الحمد تمت العملية بنجاح ولله الحمد، شكراً لكل شخص دعا وسأل واهتم"، مؤكداً أنه "لا يوجد كلمات تصف فرحته". وقبيل دخوله لغرفة العمليات، بدت معنويات الفنان خالد سامي مرتفعة، وهو ما أظهرته صورة نشرها الفنان والملحن السعودي فهد العبدالله، عبر حسابه على تويتر، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: "صورة الحبيب الغالي خالد سامي قبل دخوله العملية"، داعياً جمهوره إلى الدعاء له، قائلاً: "دعواتكم يا أحبه لا حرمنا الله منكم".

التفاعل مع حالة الفنان خالد سامي، ونجاح عمليته لم يكن قاصراً على عائلته فقط، وإنما اتسع نطاقه ليشمل عدداً من زملاءه النجوم، الذين رفعوا أكف الدعاء لله، بالحمد والشكر لنجاح العملية، وانتهاء معاناة زميلهم سامي الذي كان وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، قد تفاعل في وقت سابق مع حالته الصحية، مستجيباً لنداءات زملاء الفنان بضرورة توفير الرعاية الصحية التي يحتاجها، وتسريع إدخاله لغرفة العمليات، لإنقاذه من بين فكي المرض الذي بنهش في جسده.

يذكر أن الفنان خالد سامي حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة كلورادو في الولايات المتحدة الامريكية، وهو يعد من أبناء الجيل الأول الذي انضم للحركة الفنية السعودية، وسبق له أن قدم في الثمانينات عددا من المسرحيات مثل "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" كما شارك ايضاً في تقديم العديد من المسلسلات السعودية والمصرية ايضاً مثل "بوابة المتولي" و"طاش ما طاش" و"عائلة أبو رويشد"، و"أبو العصافير".

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