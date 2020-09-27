أحلام وريدوان.. في «دويتو» مفاجأة من العيار الثقيل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في دفتر نجوميتها، تفتح الفنانة الإماراتية أحلام، صفحة جديدة عنوانها «دويتو جديد»، يجمعها مع الفنان العالمي ريد وان، ليبدو ذلك بمثابة تحقيق لرغبتها، التي كشفت عنها في أعقاب مشاركتها في أوبريت «صناع الأمل»، الذي أقيم في دبي خلال فبراير الماضي، حيث أشرف ريد وان آنذاك على الأوبريت، الذي جمع نجوماً من الخليج والمنطقة العربية. الإعلان عن «الدويتو الجديد»، جاء على لسان الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد، خلال لقاء له مع برنامج «ذا انسايدر بالعربي» الذي يبث على قناة دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

في اللقاء، قال السعيد إنه يعكف حالياً على التحضير لـ«دويتو» يجمع بين أحلام وريد وان، واصفاً إياه بـ«مفاجأة فنية» من العيار الثقيل، قائلاً: «الأغنية الجديدة ستجمع بين العربية والانجليزية»، إلا أن السعيد رفض في الوقت نفسه، الكشف عن كامل تفاصيل «الدويتو الجديد»، نافياً في الوقت ذاته، أن يكون هذا العمل له علاقة بـ«إكسبو دبي»، قائلاً: «هذا الدويتو سيمثل حدثاً عالمياً، أقوم حالياً بالتحضير له».

بـ«تغريدة» على «تويتر»، اقتصرت على كلمة «صحيح»، أكدت أحلام الخبر، حيث جاءت «التغريدة» في إطار ردها على سؤال وجهه لها أحد متابعي حسابها على «تويتر»، فيما بدت «تغريدة» أحلام بمثابة «القول الفصل» في الخبر، الذي نال اهتماماً واسعاً من قبل معجبي «فنانة العرب»، الذين بادروا إلى استرجاع جانب من تصريحات أحلام، التي أدلت بها في كواليس أوبريت «صناع الأمل»، وعبرت فيها عن «تشوقها للعمل مع ريد وان»، وقالت: (ممكن تعطوني إياه شوي.. يبدو أنني سآخذه من عندكم)، من جانبه، اكتفى ريد وان عبر حساباته على التواصل الاجتماعي إلى الإشارة للـ«دويتو الجديد»، من دون إرفاقه بأي تعليقات حول «الدويتو» الذي لا تزال تفاصيله حبيسة أدراج الفنان فايز السعيد.

الكشف عن «الدويتو الجديد»، جاء في وقت انشغلت فيه «فنانة العرب» في «جني محصول حفلها الافتراضي»، الذي أقامته أخيراً في مدينة جدة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، حيث انشغلت أحلام برصد الآراء حول الحفل، الذي نال استحسان الجميع.

كما نشرت أيضاً مجموعة صور لها مرتدية «الكمامة»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «سنتذكر هذه السنة الصعبة، التي نمر بها، وأسأل الله أن تكون ذكرى فقط، نحكيها للأجيال المقبلة، بأن اجتاح عصرنا فيروس اسمه «كورونا»، وجعلنا نختبئ في بيوتنا خوفاً أن نصاب به وأولادنا.. جعلنا ليس فقط أن نعيش في جحر، وإنما نتفكر في أشياء كثيرة كانت تغيب عنا، وجعلنا نعيد حساباتنا في أشياء كثيرة، وتعلمنا من هذا الفيروس الكثير.. وسيبقى ذكرى».

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