مدينة دبي للإعلام تروج لفناني المنطقة عبر برنامج مباشر جديد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مدينة دبي للإعلام، أكبر مجمعات الأعمال المتخصصة في الإعلام والمحتوى بالمنطقة، البرنامج المباشر الجديد، الذي يحمل اسم DMC Amplify، من أجل الترويج للفنانين المحليين بالمنطقة ونشر القصص المؤثرة، والتفاعل مع المجتمع. وستتضمن سلسلة الحلقات الرقمية حوارات شائقة وعروضاً حيّة لشعراء وموسيقيين وفنانين ناشئين تبث في أنحاء البلاد على «فيسبوك» و«يوتيوب لايف». وسيقوم النجم الإذاعي بيغ هاس، الذي غيّر شكل الصناعة بالمنطقة بعد برنامجه الإذاعي للهيب هوب الأول من نوعه في السعودية، بمقابلة ضيف جديد كل شهر. وسينضم إليه في الجلسة الأولى مغني الراب الواعد ملهم، الشهير بتلاعبه الذكي بالكلمات العربية والإنجليزية. وستبث الحلقة الأولى على الهواء مباشرة يوم الجمعة 2 أكتوبر، وسيتم تسجيلها في حاضنة أعمال in5 للإعلام بمدينة دبي للإنتاج.

صناعة

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «إن تسليط الضوء على الفنانين الجدد الواعدين ممن يدخلون عوالم صناعة إبداعية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في المنطقة شيئاً مهماً للغاية لأفراد مجتمعنا الإعلامي. على مدى عقدين من الزمن تقريباً، سعينا إلى عرض المواهب الصاعدة وتوفير منصة لها، لتصل إلى جمهور أكبر من خلال المشاركة في فعاليات سنوية مثيرة، ويعتبر DMC Amplify امتداداً طبيعياً لهذا المجهود ونحن سعداء برؤيته يتحقق».

وقال بيغ هاس: «إن العمل مع مدينة دبي للإعلام مصدر سعادة عظيمة لأنها تواصل إظهار المحبة والدعم الهائلين للمجتمع الإبداعي في دولة الإمارات. يتوجب علينا جميعاً تقديم الدعم للفنانين المحليين وتسليط الضوء عليهم ولهذا السبب فإن تعاوننا مهم للغاية. سيستضيف هذا البرنامج الجديد والمثير أناساً مذهلين يسردون حكايات حقيقية عن كفاحهم ونجاحاتهم. وأنا متحمس جداً لبدء البرنامج». يذكر أن مدينة دبي للإعلام لديها سجلّ حافل بدعم المبدعين والموسيقيين والفنانين الجدد والصاعدين من خلال مبادرات وفعاليات ومسابقات كبرى.

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