مؤسسة السويدي توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «تحقيق أمنية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة السويدي التابعة لمجموعة السويدي الخاصة توقيع مُذكرة تفاهم مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمس، حيث وقع المذكرة الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية».

تنص المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق في ما بين الجانبين، للعمل على دعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والفنية للمُساهمة في تحقيق أمنيات أطفال المرضى، ورسم البسمة على وجوههم، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرات مؤسسة السويدي للمسؤولية المجتمعية.

وأشاد هاني الزبيدي بالقائمين على مؤسسة السويدي، وحرصهم على دعم ومساندة أعمال «تحقيق أمنية» الإنسانية، التي تهدف إلى مواصلة تحقيق أمنيات الأطفال المرضى من ذوي الأمراض المُستعصية، وأضاف أيضاً «يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن الرؤية الإنسانية المشتركة للمؤسستين التي تحرص من خلالها على بناء علاقات شراكة فعالة وإرساء دعائم تعاون مشترك لنتمكن من تحقيق أكبر عدد ممكن من الأمنيات داخل الدولة وخارجها، وتعزيز السعادة في قلوب الأطفال وعائلاتهم».

من جانبه، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي: «إن قيادتنا الرشيدة تعمل دائماً على تعميم وترسيخ مفهوم العطاء على أنه قيمة إنسانية ونمط أسلوب حياة لكل فرد من أفراد المجتمع، ودولة الإمارات سبّاقة في مجالات العطاء الإنساني محلياً وعالمياً، وإنه يُسعدنا التعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» لإثراء حياة الأطفال المرضى، بالإضافة إلى إيماننا بضرورة دعم مجتمعنا بكل تفانٍ وإخلاص».

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