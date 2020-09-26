«الود غلاّب» بلحن زرياب وصوت حمد العامري

المصدر: دبي - البيان

اتسمت قصيدة الشيخة عليا بنت خليفة آل مكتوم «الود غلاّب» بالفصاحة والبلاغة والانسجام بين مفرداتها، بالإضافة إلى الكثير من الصور الشعرية البديعة التي تضمنتها أحدث قصائدها ورائعة من روائعها الشعرية التي تدفقت من إحساسها العذب، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة: «كنك لحن من عزف زرياب».

وبصفاء الصوت ونقاوته وعذوبته، أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني «الود غلاّب» بصوت الفنان حمد العامري، إذ يعتبر هذا العمل أول الأعمال المشتركة بينهما بعد أن وقّع معها عقد إدارة أعمال، وتقول بعض أبيات أغنية «الود غَلاَّب»:

خَلّيتني في وضع جبري... لو ما اتحمل عوق واخطاب

واسرجت خيل السبق بدري... كم حومةٍ سوّت لك انشاب

يا الله تزول هموم صدري... واشوف أفراحك بالاعجاب

يا مزملي.. واوتار شِعري... كنك لحن من عزف زرياب

وتعتبر شركة الخوار من أبرز الشركات الفنية الرائدة في إصدار الأعمال الغنائية الاحترافية، إذ تسعى الشركة إلى تقديم منتج غنائي يزخر بالأفكار والجمل الشعرية واللحنية والأصوات المميزة، من خلال تعاونها مع أبرز الشعراء والملحنين والفنانين، لتحمل تلك الأعمال مذاقاً متميزاً يرتقي بالذائقة الفنية خليجياً وعربياً.

«الود غَلاَّب» من كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم ومن ألحان عبدالله المعمري، فيما قام بتوزيعها موسيقياً الموزع زيد عادل، أما الوتريات فكانت للمايسترو أحمد طه والصولوهات من عزف صادق جعفر وحسن فالح ووسام خصاف، وتيك الصوت فكان للمهندس بشار البكر أما هندسة الصوت والمكساج فكانت لمهندس الصوت المميز حسين بركات، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني، إدارة الإنتاج وتصميم فيديو الأغنية فكان للأستاذ علاء فياض، والإشراف العام لشاعر الوطن الإماراتي علي الخوار.

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