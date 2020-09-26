دورة برامجية جديدة لـ «الوسطى من الذيد»

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت قناة الوسطى من الذيد، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، تفاصيل دورتها البرامجية الجديدة، التي تنطلق في 27 من سبتمبر الجاري، مقدمة لمشاهديها 12 برنامجاً جديداً، ومواسم متجددة لـ 22 برنامجاً من أبرز إنتاجاتها، بالإضافة إلى عرض باقة من أهم الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.

وتأتي الدورة الجديدة، التي أشرف على إنتاجها وإعدادها طاقم من الإعلاميين والمهنيين العاملين في القناة، ضمن جهودها في تقديم محتوى إعلامي نوعي هادف وجاذب، يسهم في تعزيز الوعي بقيم المجتمع الإماراتي، وتلبية ذائقة جماهيرها من مختلف الاهتمامات، حيث تتنوع البرامج بين الثقافية، التراثية، المجتمعية، الدينية، والرياضية.

قال سعيد راشد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى من الذيد: «حرصنا من خلال الدورة البرامجية الجديدة، على مراعاة تنوع البرامج، من حيث المحتوى والأفكار والمواضيع التي يتم طرحها، إلى جانب انتقاء أرقى الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة كبيرة، أو لقيت شعبية واسعة، وذلك لضمان تلبية احتياجات مختلف فئات الجمهور المحلية».

وأضاف: «إن القناة تسعى منذ انطلاقتها عام 2016، إلى الاهتمام بذاكرة المكان والثقافة البدوية الأصيلة وإبرازها، جنباً إلى جنب مع البرامج التي تهتم بالإنسان»، مشيراً إلى أن كوادر القناة عملت خلال الفترة الماضية، من أجل الخروج ببرامج تثري المشاهدين، وتمثل إضافة فكرية ومعرفية لهم.

«نهضة وطن»

وتضم قائمة البرامج الجديدة للقناة برنامج «نهضة وطن»، الذي يسلط الضوء على المنجزات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها حتى الآن، في مختلف الميادين والمجالات، في حين يأخذ برنامج «ويبقى الأثر»، المشاهدين، في رحلة إلى الماضي، من خلال بعض الشواهد المكانية والشخصيات المحورية من الراحلين، الذين أسهموا في تكوين تاريخ المنطقة الوسطى، وتراثها الغني بمكوناته ومفرداته، بينما يتناول برنامج «سيرة شاعر»، من خلال حلقاته، قصص وحكايات شعراء البادية.

ويقود برنامج «ضيوف الوسطى»، طلاب الجامعة الأمريكية بالشارقة، في رحلة لأحد الأماكن الثقافية، والسياحية، والترفيهية، التي تشتهر بها المنطقة الوسطى. فيما تقدم القناة مجموعة من البرامج الخاصة بتراث وهواية أبناء المنطقة، أبرزها: «الراوي»، و«سيارات لول»، و«الصقارة»، و«أندية الوسطى»، إضافة إلى برنامج «لوحات»، الذي يستضيف نخبة من أبرز الفنانين التشكيليين الإماراتيين، وبرنامج «قيم جوهرية»، الذي يتناول في كل حلقة قيمة من القيم الإنسانية، التي يجب التحلي بها، بالإضافة إلى البرنامج الديني «رجال صدقوا».

وتعرض القناة في دورتها الجديدة، حلقات جديدة لـ 10 برامج مستمرة منذ الدورات الماضية، هي البرنامج الصباحي «يوميات الوسطى»، كما تواصل عرض برنامج «بقعة»، الذي يتناول بقاع المنطقة الوسطى، و«أهل الإبل».

وتواصل القناة عرض برنامج «ذاكرة البادية» و«موسم الحيا»، بالإضافة إلى برنامج «ظل الغافة». كما تستكمل القناة مسيرة برنامج «تدبرات قرآنية»، و«نعم نستطيع»، بالإضافة إلى برنامج «زاد البدو» و«ملامح تربوية».

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