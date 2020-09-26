تغريدات النجوم تهانٍ للسعودية ..وحرب تصريحات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين التهاني باليوم الوطني السعودي، وحرب التصريحات، تأرجحت تغريدات النجوم، ففي الوقت الذي انشغل فيه بعضهم بإعداد وإطلاق أغنيات جديدة مهداة للمملكة العربية السعودية، انشغل آخرون بالهجوم على أقرانهم.

فيما انبرت ثلة أخرى إلى الكشف عن جديدها في الدراما والسينما. «البيان» جالت بين حسابات النجوم التي توشحت معظمها بلون العلم السعودي، وتحولت إلى «دفتر تهانٍ»، وخرجت منها بباقة من التغريدات، التي بدأت مع الفنان حسين الجسمي، الذي نشر على انستغرام، صورة له، وهو يتوشح بالعلم السعودي، مرفقاً إياها بجملة «فرحة وطن واحد ونبض واحد.. معاً أبداً».

الأمر ذاته انسحب على أحلام التي نشرت مجموعة مقاطع من حفلتها الأخيرة التي أقامتها في جدة، في وقت تداول فيه رواد التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً تظهر فيه أحلام خلال وجودها في جدة، وهي تبكي تأثراً بسبب غياب الجمهور عن الحفل، الذي تحول إلى «أون لاين» حفاظاً على سلامة الجميع، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تحيي فيها أحلام حفلاً من دون جمهور.

ساحة منافسة

وتحولت أروقة التواصل الاجتماعي، إلى ساحة منافسة بين نجوم السعودية، الذين بادروا إلى إطلاق أعمالهم الغنائية الجديدة، فمن جهته، أطل راشد الماجد بأغنيتي «هذا محمد»، و«هب الغلا»، بينما قال عبدالمجيد عبدالله في تسجيل صوتي، نشره على تويتر «بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. الله يديم علينا نعمة وطننا الأم المملكة العربية السعودية»، وقال في تغريدة أخرى:

«صباح الخير يا بلادي.. نباهي بك حباً وفخراً». بينما كشف «فنان العرب» محمد عبده عن أغنيته «بيننا عهد» التي قدمها مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، أما الفنانة نوال الكويتية فغردت عبر تويتر بالقول:

«أجمل التهاني والتبريكات لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله والشعب السعودي بعيد المملكة الـ90، عسى الله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل مكروه»، مرفقة تغريدتها بأغنيتها الجديدة «حب السعودي» التي أطلقتها خصيصاً لهذه المناسبة.

دوام الأمن

بعض حسابات النجوم، تحولت بهذه المناسبة إلى «دفتر تهانٍ»، حيث اغتنم العديد من النجوم العرب الفرصة لتقديم التهاني للمملكة شعباً وقيادة، ومن بينهم نادين نجيم، التي تمنت دوام الأمن والاستقرار في المملكة، وكذلك نجوى كرم، التي كتبت: «كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير بيلبقلِك تبقي بهالعزّ»

وأرفقتها مع أغنية «الله ياخذ بيدك... يا سعودية» التي طرحتها العام الماضي، بينما شارك عاصي الحلاني جمهوره أغنية «مملكة الحب» التي طرحها العام الماضي لذات المناسبة، في حين لم تتأخر نوال الزغبي ونانسي عجرم وهيفاء وهبي وشيرين عبدالوهاب عن الركب، واللواتي قدمن التهاني للشعب السعودي بهذه المناسبة.

من جهة ثانية، لا تزال حرب التصريحات بين الفنان محمد رمضان، وأحمد الفيشاوي، على خلفية أغنية «نمبر 2» التي أعلن الثاني عزمه تسجيلها، مشتعلة في ساحات التواصل الاجتماعي، فبعد رد رمضان على الفيشاوي بمقطع له من داخل دبابة، نشره على «انستغرام»، رد الفيشاوي عليه بصورة من داخل الاستويو تجمعه بعدد من أصدقائه الروس، مرفقاً إياها بتعليق: «توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو نمبر وان.. الدنيا مولعة»، في الوقت ذاته كان الفيشاوي قد أشار في تسجيل صوتي له إلى أن غضب رمضان من أغنية لم تخرج للنور بعد، يؤكد أنه يمر بأوقات صعبة وأن نجمه في هبوط.

حرب رمضان والفيشاوي لم تكن الوحيدة على ساحات التواصل، التي شهدت أيضاً عودة قضية أحمد عز وزينة، بعد قيام أشقاء زينة بالاعتداء على عز، الذي طالب بدوره تعويضاً بقيمة 20 مليون جنيه، ليبدو ذلك عدم وجود نية للتصالح بين الطرفين، بعد قيام محامي عز برفع دعوى قضائية مدنية ضد أشقاء زينة.

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