«إيقاعات على السطح» في «مركز الفنون» اليوم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ينطلق، اليوم، في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، الموسم التاسع من الأمسيات الشعرية المفتوحة الأطول في الشرق الأوسط «إيقاعات على السطح».

وستبث الأمسيات الشعرية الشهرية برعاية رسمية من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي، عبر الصفحة الرسمية لمركز الفنون في جامعة أبوظبي على موقع «فيسبوك».

شهدت فعالية «إيقاعات على السطح»، التي تستقطب أبرز الفنانين والشعراء والموسيقيين، تفاعلاً مذهلاً من الجماهير في جميع أنحاء العالم، منذ الإعلان عن تنظيمها افتراضياً في شهر مارس الماضي، وذلك استجابة للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة (كوفيد 19)، لتحقق العروض الثلاثة، التي تم تنظيمها افتراضياً أكثر من 140.000 مشاهدة.

وكان مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي قد أطلق مؤخراً موسمه السادس تحت شعار «الجسر». وانطلاقاً من النجاح الذي حققته العروض الافتراضية الأخيرة، سيتبنى الموسم التاسع من «إيقاعات على السطح» تقنيات التواصل عبر المساحة الافتراضية، ليواصل ربط الفنانين العالميين والجماهير، من خلال منصات الإنترنت.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال دوريان بول روجرز، الشاعر ومؤسس فعالية «إيقاعات على السطح»: «جاء تنظيم أمسيات «إيقاعات على السطح» إضافة قيمة إلى الجهود، التي تبذلها إمارة أبوظبي لمواصلة ريادتها في المجال الثقافي والفني حتى في ظل تفشي وباء (كوفيد 19).

ينعم سكان أبوظبي بالأمان نتيجة حرص الإمارة المستمر على اتخاذ خطوات استباقية، تواكب أفضل الممارسات العالمية لضمان صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وفي إطار حرصها أيضاً على سلامة الزوار، اتخذت جامعة نيويورك أبوظبي ومركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي خطوة استباقية لإلغاء جميع الفعاليات داخل الحرم الجامعي، وتنظيمها افتراضياً طوال فصل الخريف».

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