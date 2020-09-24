«دبي للثقافة» و«مركز الإحصاء» يتعاونان في رصد ارتقاء الخدمات بالقطاع الثقافي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) اتفاقية تعاون مشترك مع «مركز دبي للإحصاء»، يوفر المركز من خلالها خدمات تنفيذ الدراسات واستطلاعات الرأي الخاصة بالخدمات التي توفرها الهيئة وتزويدها بالبيانات الإحصائية التي من شأنها مساعدتها في الارتقاء بتلك الخدمات، وذلك في إطار تكامل الجهود وتعزيز علاقات الشراكة بما يدعم أهداف رؤية «دبي للثقافة» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً وحاضنة للإبداع وملتقىً للمواهب.

ومثلت «دبي للثقافة» في التوقيع على الاتفاقية هالة بدري، مدير عام الهيئة، بينما وقعها بالنيابة عن مركز دبي للإحصاء، ﻋﺎرف ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻤﻬﻴﺮي، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي للمركز.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم مركز دبي للإحصاء بإطلاق استبيانات قياس السعادة الخاصة بالهيئة بشكل إلكتروني وتوفير البيانات الخاصة بنتائج تلك الدراسات على نظام الإحصاء التفاعلي، حيث جهزت «دبي للثقافة» استبيانات لقياس رضا المتعاملين والموردين والمجتمع والشركاء والموظفين عن دورها القطاعي وخدماتها.

وترسم الاتفاقية منهجية العمل التي من شأنها ضمان إنجاز الاستطلاعات في الوقت المناسب وبطريقة صحيحة وفعّالة، بالاستفادة من الرأي الفني الإحصائي للمركز وخدمات منظومة الإحصاء الذكي التي يقدمها.

استراتيجية

وأكدت هالة بدري، أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التعاون المشترك وتضافر الجهود مع الشركاء في جميع الجهات، وخاصة القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بخدماتها وتحقيق رؤية دبي المتمثلة في تعزيز القطاع الثقافي في الإمارة.

وقالت: يُعتبر التكامل الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد أحد المرتكزات الأساسية التي تستند إليها استراتيجية «دبي للثقافة» وسياساتها وعملياتها. ومن خلال التعاون مع «مركز دبي للإحصاء» نوحد الطاقات والجهود بهدف إحداث تغيير حقيقي في المشهد الثقافي في دبي، يرسخ مكانة الإمارة على خارطة العالم الثقافية.

نقلة نوعية

وقال عارف المهيري: «إن المركز يحرص على تعزيز شراكاته وتقديم الدعم الإحصائي بمختلف مجالاته الاستشارية والتنفيذية والمعلوماتية لشركائه من المخططين ومتخذي القرار، حيث ترتكز عمليات التخطيط والتنمية بشكل رئيس على جودة المعلومات وأهمها المعلومات الإحصائية، مشيداً بتوجه هيئة الثقافة لتحقيق نقلة نوعية في مجال إحصاءات الثقافة، وأضاف المهيري ان تلك الشراكات تمثل قيمة مضافة كبيرة للعمل في المركز إذ إنها شراكات مؤسسية تبادلية ويتم الاستفادة منها بشكل كبير في عملية تدفع البيانات وتحديثها من مختلف مصادرها الإدارية».

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