«ثقافية أبوظبي» تفتح التسجيل في «برنامج المجمّع»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية لموسم 2021، والتي تقام في مقر المجمّع الثقافي بأبوظبي، وتقبل طلبات التقدم للالتحاق بالبرنامج لغاية 15 نوفمبر المقبل.

ومن خلال برنامجه الذي يشمل الإقامة الفنية لمدة ستة أشهر، دعا المجمّع الثقافي الفنانين المحترفين من الإماراتيين والمقيمين في الدولة للتقدم إلى البرنامج، الذي يمثل منصة لصقل مهارات الفنانين المحترفين وتعزيز قدراتهم الفنية من خلال توفير استوديو وموارد فنية متخصصة لتدريبهم، كما يُمكّن البرنامج الفنانين من إنتاج وعرض الأعمال الفنية داخل المجمّع الثقافي، وهي فرصة ثمينة لتعزيز حضورهم على المشهد الفني المحلي والعالمي.

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