«دبي الإعلامي» يطلق «سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني» في يناير المقبل

المصدر: (دبي - وام)

أعلن سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي (DICM)، أمس، عن إطلاقه «سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني»، الذي ستقام فعالياته يومي 12 و13 يناير 2021، وهو منصة مخصصة للمشترين والمنتجين لكافة أنواع الدراما التلفزيونية والمحتوى الترفيهي لشهر رمضان المبارك.

ويهدف «سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني» إلى توفير منصة متخصصة لعرض مجموعة كبيرة من البرامج التلفزيونية الدرامية والترفيهية والمسابقات التي يتنافس على استحواذها العديد من المحطات التلفزيونية ومنصات العرض والتطبيقات الترفيهية، إضافة إلى أنه فرصة لالتقاء أصحاب القرار من هذه الصناعة لتنسيق وتسهيل عمليات الشراء والبيع الحصرية.

وينظم «سوق المحتوى الرمضاني الإلكتروني» مؤسسة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، وستسهم هذه الفعالية في إتاحة الفرصة للمنتجين والموزعين للتعرف على أحدث البرامج الرمضانية، إضافة إلى الاتفاق والتنسيق مع القنوات التلفزيونية التي تبث تلك البرامج والتعرف على مقدمي ومذيعي البرامج لتسهيل الاختيار وشراء محتوى جديد للموسم الرمضاني القادم، إضافة لإبرام الصفقات خلال اجتماعات تم ترتيبها مسبقاً عبر الإنترنت تمتد على مدار يومين.

وقال المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إندكس القابضة: «تعتبر دبي نقطة التقاء إقليمية لكافة العاملين المهتمين بقطاع المحتوى الإعلامي والترفيهي بكافة أشكاله، حيث تلعب دوراً استثنائياً في نمو صناعة الإعلام والترفيه والمحتوى في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها تضاهي أكبر الأسواق العالمية، ونحن اليوم فخورن بما أنجزه سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي (DICM) وما وصل إليه من نجاح في قطاع المحتوى الترفيهي والإعلامي».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز