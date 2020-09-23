«معرض421» يدعم 30 فناناً عبر صندوقه

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، والتي تعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، اختيار 30 من المتقدمين من أصل 144 طلباً للحصول على منحة «صندوق معرض421 لدعم المشاريع». وسوف يمنح الصندوق، الذي أطلقه معرض421 في العاشر من مايو الماضي، كونه جزءاً من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس «كوفيد 19» على جماعات الإنتاج الإبداعي، مبلغ 2000 دولار لكل متقدم لتمكينه من مواصلة إنجاز مشروعه. تشمل قائمة الفنانين المختارين:

روضة الكتبي

تتناول الفنانة التشكيلية الإماراتية روضة الكتبي فكرة تناوب الزمن واللعب بالذكريات، حيث تستكشف من خلال هذا المشروع، كيفية تمكن مجسم من وسائط متعددة أن يكون بوابة لأبعاد مختلفة، وأن يفتح مساحات جديدة لحقائق حضور الماضي.

شايليش رامامورثي

تعتمد ممارسة شايليش رامامورثي الفنية على طبيعة سير العملية الفنية، الفكر الفلسفي، الفن، والطقوس، لتكون مفردات مادية، تتيح إعادة تصور الغرض من الأشياء الحياتية، سوف يقدم تركيبين ميكانيكيين يعبران عن بحث الفنان في النصوص والنقوش السنسكريتية وتأويلاتها المعاصرة. كما يشارك الفنان بعمله في مهرجان كولومبوسكوب 2020 المقام في سريلانكا.

مريم أبوزيد السوالي

تتأمل الرسامة والباحثة المقيمة في المغرب مريم أبوزيد السوالي بعين ناقدة خمس لوحات «أساسية» تصور كوارث اجتماعية وطبيعية تاريخية واسعة النطاق، حيث تطرح وتبحث من خلال لوحاتها في مقاييس المتحف الغربي وإشكالياته، وتطالب بمساحة لنطاق عالمي للتعبير عن الهوية.

تقييم

يجدر بالذكر أن طلبات المرشحين خضعوا لتقييمات عدة، للتأكد من أن المشاريع المقترحة تفي بمعايير الصندوق، حيث اختيرت المشاريع بناء على الأهمية الإقليمية والميزانية وجدوى المشروع والتأثير الوظيفي. كما راجعت لجنة تحكيم مكونة من خبراء ثقافيين طلبات المرشحين المختارين لتحديد الفائزين الثلاثين في النهاية.

وسيغطي الدعم المادي المقدم تكاليف إنتاج وإتمام المشاريع المتوقفة حالياً، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الموارد البحثية، وموارد التعلم الرقمية وخدمات النسخ والترجمة وتأجير وشراء المعدات والمواد الفنية وأدوات أخرى تسهل استمرار المشروع وتنفيذه أثناء فترات العزل المنزلي.

ومما يجدر ذكره أن صندوق «معرض421» لدعم المشاريع كان متاحاً لجميع المبدعين الواعدين داخل الإمارات وفي بقية دول المنطقة، على اختلاف تخصصاتهم الفنية، ووفق موضوعات ذات صلة بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

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