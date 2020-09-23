«معهد دبي للتصميم» يطلق مسابقة مبتكرة

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار عن إطلاق مسابقة مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع في الإمارات، بهدف تسليط الضوء على المواهب والمبدعين في دولة الإمارات، وتشجيع الأفراد من مختلف التخصصات على تبني الفكر التصميمي في معالجة التحديات، وتلبية الاحتياجات اليومية.

وتتضمن المبادرة، التي تأتي بدعم من حيّ دبي للتصميم d3 وحاضنة الأعمال in5 المتخصصة بدعم رواد الأعمال، لابتكار تصاميم جديدة لأحد أكثر قطع الأثاث استعمالاً وهي الكراسيّ، وذلك من خلال إنشاء مجسم مصغر، للمشاركة وعرضه على لجنة حكام تضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التصميم.

وفي معرض تعليقه على المسابقة، قال هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار: «يتزايد الطلب بسرعة على المواهب التصميمية إقليمياً وعالمياً، وذلك نظراً لأنها مفتاح للابتكار. ويعد الكرسيّ من العناصر الأكثر شيوعاً في حياتنا اليومية، ويعود الفضل للعديد من التصاميم المعروفة والمستخدمة حالياً لكبار المتخصصين والمصمّمين في العالم».

وأضاف: «ليست المرة الأولى التي ننظم فيها فعالية متخصصة بالكراسيّ، وذلك نظراً لأهميتها وتأثيرها الكبير على نمط الحياة وتجربة الأشخاص، ونحن نسعى من خلال هذه المسابقة إلى تسليط الضوء على الإبداع والابتكار في دولة الإمارات مجدداً».

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحيّ دبي للتصميم: «يسعدنا دعم مسابقة iForDesign، التي ينظمها معهد دبي للتصميم والابتكار، إذ تؤمن المسابقة منصّة لرواد الأعمال الطموحين والمبدعين، وتتيح لهم تحدي الأفكار السائدة وتصميم منتجات مبتكرة وعرضها على نخبة من المتخصصين».

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