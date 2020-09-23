«كبسولة إكسبو» توثّق أمنيات الأطفال في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

في مبادرة لتفعيل دورها داعماً رسمياً للشؤون الثقافية لمعرض إكسبو 2020 دبي، استخرجت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) كبسولة زمنية جمعت فيها أمنيات بريئة خطّتها أنامل مجموعة من الأطفال في عام 2013، وذلك قبل الإعلان عن الدولة المستضيفة لهذا الحدث العالمي، ليعبروا فيها عن آمال وجّهوها إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، دعت الهيئة أصحاب تلك الأمنيات، الذين أصبحوا الآن يافعين وشباباً، إلى مكتبة أم سقيم العامة لتفاجئهم بهذا المخبأ التاريخي ولتحتفي معهم وتستحضر تلك اللحظات الجميلة، وتشجعهم على التفاعل واستلهام طموحات المستقبل.

وكجزء من التزامها بتوعية المجتمع، وخاصة الأطفال، حول الأحداث المهمة في الإمارة وإشراكهم في المساهمة والاحتفاء بمنجزاتها، كانت «دبي للثقافة» قد نظّمت برنامجاً حافلاً على مدار يومي 13 و14 نوفمبر من العام 2013 تحت عنوان «مكتبتي وإكسبو» في مكتبة دبي العامة فرعي أم سقيم والمنخول التابعة لها، لدعم ملف استضافة المعرض الدولي الذي قدمته إمارة دبي آنذاك تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، وفازت به لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تستضيف هذه التظاهرة العالمية الكبيرة. واستضاف البرنامج حوالي 200 طفل من طلبة المدارس والجمهور من شتى الجنسيات التي تحتضنها إمارة دبي.

وفاجأت الهيئة في مكتبة أم سقيم أصحاب تلك الأمنيات بالرسائل التي تركوها قبل سنوات.

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