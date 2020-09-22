«لغتي» تستهدف 5934 ألف طالب وطالبة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «لغتي» المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية للأطفال وطلبة الشارقة، مرحلتيها الختاميتين الخامسة والسادسة أمس، مستهدفة 3106 طلاب وطالبات في الصف الرابع، من 31 مدرسة حكومية، و2828 طالباً وطالبة من الصف الخامس، من 40 مدرسة حكومية من الشارقة والشرقية و269 معلمة.

ويأتي هذا الإطلاق بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في تنفيذ 4 مراحل من مراحلها الست، وتمكنها من الوصول إلى 11 ألفاً و119 طالباً وطالبة في مدارس الشارقة الحكومية، لتصل اليوم إلى ما يقارب 25 ألف طالب وطالبة، و1000 من الهيئة التدريسية في 80 مدرسة، وتكون بذلك وصلت إلى جميع المدارس الحكومية في إمارة الشارقة والشرقية.

وتسعى المبادرة في مرحلتيها الختاميتين التي جاءتا استجابة للظروف الراهنة التي يواجه بها العالم جائحة كورونا، واستمرار التعلم عن بُعد، إلى مساعدة الطلاب على الاستمرار بتعلم اللغة العربية بطريقة تفاعلية ومبسطة لهم، من خلال استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وتعتمد الأجهزة اللوحية التي أطلقتها المبادرة، على استخدام النسخة المحدثة من «حروف» التعليمي الذي أطلقته شركة «حروف» التعليمية التابعة لمجموعة «كلمات» للنشر ليصبح أكثر سهولة في استخدام المعلومات التي وضعت محاورها وزارة التربية والتعليم لكل مرحلة من المراحل التي تستهدفها المبادرة.

نجاح كبير

وقالت بدرية آل علي، مدير مبادرة لغتي: «هذا النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، جاء نتيجة دعم متواصل وتوجيهات حكيمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي لطالما أولى اللغة العربية اهتماماً كبيراً، وأكد أن لغتنا العربية هي الانعكاس الحقيقي لماضينا وحاضرنا، والتي نتمكن من خلالها من الوصول إلى العالم بأكمله، وننقل صورة حضارية مشرّفة، تعرفهم بحضاراتنا وإرثنا العربي العريق».

دور بارز

وقالت فوزية غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم: «تتولى إمارة الشارقة دوراً بارزاً ومحورياً في دعم تعليم وتعلم اللغة العربية بوسائل ذكية بما يضمن نقل وحفظ الإرث الحضاري والفكري الوطني والإنساني إلى الأجيال القادمة من خلال نقل هذا المحتوى باللغة الأم».

وأشارت فوزية غريب، تشارك مبادرة «لغتي» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بدعم التعلم عن بُعد الذي تتبناه الوزارة، حيث أتاحت مبادرة «لغتي» أجهزتها اللوحية للاستخدام المنزلي لطلبة مدارس إمارة الشارقة، كما قدمت تطبيق «حروف» الذي يسهم في تعليم اللغة العربية بطريقة ذكية.

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