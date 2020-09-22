باقات حب من نجوم الإمارات إلى السعودية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

باقات حب محملة برائحة العود والعطر، وأغنيات تفيض عشقاً، صيغت إيقاعاتها بإحساس كامل، فيما كتبت كلماتها بماء من الذهب، جاءت احتفالات نجوم الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ90، ليؤكدوا عبر أغنياتهم عمق العلاقة بين داري زايد وسلمان.

حيث حملت جل هذه الأغنيات «سلاماً خاصاً» لـ«أهل العوجا»، تغنى به أقطاب الغناء الإماراتي والسعودي، ففي الوقت الذي ترافق فيه صوتا «فنان العرب» محمد عبده وعيضة المنهالي في «سلام لأهل العوجا»، أطل فايز السعيد ومعه الجوهرة برائعة «طموحاتي سعودية»، ليعيد الجسمي نشر أغنيته «هل العوجا» مجدداً بعد إطلاقه «المملكة»، أما أحلام فنثرت عبير السلام بين باقات التهنئة التي أهدتها إلى المملكة العربية السعودية.

وقبيل إطلالتها اليوم على خشبة مسرح الجوهرة بمدينة جدة، آثرت الفنانة أحلام أن تبعث برسالة تهنئة، تفيض محبة للمملكة، حيث قالت فيها: «كل عام وبلادي بخير.. كل عام والسعودية بخير.. السعودية هي الإمارات والإمارات هي السعودية». وأضافت: «كل عام وملكنا وأبونا الملك سلمان، حفظه الله، بخير، وكل عام وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد بخير.. كل عام وشعب السعودية بخير، كل عام وتراب وسماء السعودية بخير»، ووعدت أحلام جمهورها بأن تغني معهم في «حب السعودية».

عبر التواصل الاجتماعي، مد الفنان عيضة المنهالي أواصر المحبة، مع زميله «فنان العرب» محمد عبده، حيث التقى صوتاهما في رائعة غنائية حملت عنوان «من دار زايد.. لأهل العوجا سلام»، حيث نسجا عبر خيوطها أعلاماً خضراً، وتوسدا في مشاهد كليب الأغنية رقصات الدرعية، وأكدا أصالة «أهل العوجا»، تلك النخوة التي طالما ارتبطت أوتارها بالمملكة السعودية، وكرسا عبر هذا المدلول التاريخي عمق العلاقات بين البلدين، فيما بدت هذه الرائعة جمعاً جميلاً بين صوتي عبده والمنهالي ليتغنيا معاً في حب السعودية.

احتفاء الفنان حسين الجسمي باليوم الوطني السعودي الـ90، لم يكن قاصراً على ذلك الحفل الذي أقامه، أول من أمس، على متن «كروز اليوم الوطني»، وإنما اتسع نطاقه كثيراً، بإطلاقه أغنية «المملكة» التي صاغ كلماتها الشاعر علي الخوار، وزينها فايز السعيد بألحانه، في وقت كان الجسمي قد أعاد فيه نشر رائعته «هل العوجا»، تلك التي أطلقها قبل عام، صاغ كلماتها الشاعر محمد بن عبدالله العوني، ووضع رؤيتها الموسيقية الجسمي بنفسه.

وها هي «هل العوجا» تعود إلى الواجهة مجدداً، بعد قيام الجسمي بإعادة نشرها على حساباته في التواصل الاجتماعي، والذي أرفقه بتعليق «معاً أبداً»، ذلك الشعار الذي رفعته الإمارات عالياً بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ90.

دويتو جميل أطل به الفنان فايز السعيد برفقه السعودية الجوهرة، حيث أطلقا أغنية «طموحاتي سعودية»، التي كتب كلماتها الشاعر أحمد السالم عبدالحق، وتولى السعيد صوغ ألحانها، حيث أشار عبر حسابه في «تويتر» إلى أن الأغنية إهداء إلى المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الأغنية، ضمن تعاون السعيد مع الجوهرة التي ساهم في اكتشاف وإطلاق موهبتها.

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