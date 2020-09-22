«قائد السلام».. أوبريت غنائي في حب محمد بن زايد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«سلام يا رمز السلام وساسه.. سلام يا نبض العدل واحساسه»، بيت شعر ثقيل في وزنه، يفيض حباً و«سلاماً» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيت شعر شكّل أساس أوبريت «قائد السلام»، الذي صاغ كلماته الشاعر عبدالله سالم الشامسي، ومعه الفنان فايز السعيد الذي تولى غناء القصيدة وصياغة لحنها.

«أوبريت السلام»، الذي أنتجته جمعية عجمان لتنمية الاجتماعية والثقافية «فريق ملهمون»، وقدمته إهداءً لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، حيث رأى الأوبريت النور، أمس، على موقع «يوتيوب»، فيما جابت مشاهده أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتفت هي الأخرى بـ«قائد السلام»، حيث جاء الأوبريت محتفياً بمناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومؤكداً مكانته في قلوب أبناء الوطن. على مدى 6 دقائق، تمددت مشاهد كليب أوبريت «قائد السلام»، التي ضمّت مجموعة من المشاهد التي تظهر صاحب السمو ولي عهد أبوظبي خلال جولاته، وأيضاً اجتماعه مع زعماء ورؤساء العالم، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الفاعلين على الساحة الدولية.

قائمة أسماء طويلة وقفت خلف الأوبريت الجديد، حيث تولى مهند خضر مهمة التوزيع الموسيقي، بينما تولى أحمد طه صياغة الوتريات، وتولى بشار البكر مهمة هندسة الصوت والمكساج، في حين تولت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان لتنمية الاجتماعية والثقافية، مهمة الإشراف العام على الأوبريت الذي تم تصويره في أستوديوهات فايز السعيد – ساوند آند ميديا برودكشن.

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