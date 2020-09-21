جمعية المسرحيين تضيء «ملامح» جنود الخشبة المجهولين

المصدر: الشارقة - خلود حوكل

أطلقت جمعية المسرحيين، ضمن سلسلة أنشطتها، برنامج «ملامح»، والذي يسلط الضوء على الشخصيات التي تسهم في العملية الفنية، دون الاقتصار على الممثلين، حيث تشمل المخرجين وفنيي الإضاءة والصوت وغيرهم، حيث يتحدث الضيف عن تجربته أمام الجمهور.

استضاف البرنامج في جلسته الأولى، الفنانة الإماراتية بدور محمد، التي تحدثت عن تجربتها في المسرح منذ بدايتها، والمخاوف والصعوبات التي واجهتها، ودور زملائها في دعم مسيرتها الفنية، والمواقف التي تعرضت لها خلال عملها، وكيف تغلبت عليها، وملامح شخصيتها التي أزاحت الستار عنها بعيداً عن الشخصيات الفنية والمسرحية التي تؤديها، كما كشفت عن أحلامها وطموحاتها، حيث حضر جلسة «ملامح» الأولى، نخبة من الفنانين والإعلاميين والهواة والمهتمين بالمسرح، حيث حرصت الجمعية على الالتزام بالاحترازات الوقائية، للحفاظ على صحة جمهور الحضور.

وخلال حديثه لـ «البيان»، قال الفنان مرعي الحليان، إن برنامج «ملامح» الذي أطلقته الجمعية بعد برنامج «سين»، يستهدف الفنانين والمخرجين، وكل من يسهم في العمل المسرحي والفني من الإماراتيين والعرب والمقيمين على أرض الدولة، ممن حققوا إنجازات كثيرة، ولكنهم ما زالوا تحت الظل إعلامياً، للتحدث عن تجربتهم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، ومعرفة حكاياتهم ورؤية ملامحهم عن قرب.

ولفت الحليان إلى أنهم، وفي لفتة تشويقية، اعتمدوا للإعلان عن ضيف البرنامج، صورة الضيف، وهو طفل، دون الإعلان عن اسمه، حتى لحظة حضور الجمهور للجلسة النقاشية.

وعبّرت الفنانة بدور محمد خلال حديثها لـ «البيان»، عن سعادتها بأن تكون أول ضيوف «ملامح»، حيث أكدت أنها كانت ترغب منذ زمن في الحديث عن تجربتها الفنية، والكشف لجمهورها عن شخصيتها الواقعية، بعيداً عن الشخصيات والأدوار التي تؤديها على خشبة المسرح، وتحدثت عن حالة «انفصام الشخصية»، التي تواجهها بعد أدائها للأدوار، وصعوبة العودة لشخصيتها الحقيقية.

واختتمت بدور محمد الجلسة، بالحديث عن طموحها للعالمية، حيث أكدت أن المرأة الإماراتية التي تبوأت مناصب مهمة ومتعددة، بإمكانها أن تحقق العالمية.

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