هالة بدري: احتفاء بشركاء مسيرة التنمية الثقافية

المصدر: (دبي - غسان خروب)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ «البيان» أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق نظام «التأشيرة الذهبية»، جاءت تجسيداً لاستقطاب المواهب المبدعة، لتكون الإمارات حاضنة لهم، ولإنجازاتهم وأفكارهم وقدرتها على استشراف المستقبل تماشياً مع رؤية سموّه للارتقاء بالمشهد الإبداعي والثقافي للإمارة وجذب أصحاب المواهب المتميزة للإمارات، والتي من شأنها المساهمة في دعم ركائز اقتصاد المعرفة.

ورأت أن نظام «التأشيرة الذهبية» يشكل مبادرة استثنائية يحتفي بها المتميزون من أصحاب الكفاءات، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وقالت: يأتي إطلاقنا لخريطة الطريق الاستراتيجية الجديدة في «دبي للثقافة» والقائمة على 5 محاور تتمثل في دعم الموهبة عبر خلق منظومة بيئية تشجع على نمو المواهب الناشئة وجذب المواهب العالمية المتنوعة والحفاظ عليها، وتمكين المشاركة الفعالة من قبل كافة فئات المجتمع، وإيجاد منظومة اقتصادية محفزة للإبداع، وتعزيز مكانة دبي كوجهة ثقافية عالمية»، مؤكدةً أن هذه الأسس من شأنها تعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية، وخلق بيئة داعمة وجاذبة لرواد الأعمال المبدعين، وتحفيز الصناعات الإبداعية وتطوير القدرة التنافسية للدولة ما يعزز مكانتها عالمياً.

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