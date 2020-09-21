ندوة افتراضية عن العملات وتاريخها في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن تنظيمها ندوة تخصصية تحت عنوان «تاريخ تطور مراحل تداول العملات في الإمارات»، عبر برنامج «زووم»، وذلك عند الساعة الثامنة من مساء بعد غد الأربعاء.

وتستضيف الندوة الباحث التاريخي الدكتور معتز محمد عثمان، يحاوره ناصر جمعة بن سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي بدبي، بهدف تعريف الجمهور بقصة تطور العملات الإماراتية، وما تحتويه من معلومات ورموز لها معانٍ ومدلولات لمراحل تطور الدولة ونهضتها.

وفي هذا الصدد، قال ناصر جمعة سليمان، مدير حي الفهيدي التاريخي التابع لـ«دبي للثقافة»: «يأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من أهمية العملات بوصفها شواهد تاريخية وثقافية، ومرآة للحضارة تعكس مستوى ثقافة وتطور الدول وترتبط بالتاريخ السياسي والاقتصادي والثقافي لها، وتهدف دبي للثقافة عبرها إلى نشر الوعي بين أفراد مجتمع الإمارات بمختلف جنسياتهم حول مراحل تطور العملات في الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودبي خصوصاً، وإثراء معارفهم حول الثقافة والتاريخ الإماراتيين وصونهما، وإبقاء الجيل الجديد على تواصل مع تاريخهم العريق وقيمه الأصيلة».

لعب النشاط التجاري في الإمارات دوراً كبيراً في تعدد العملات التي عرفتها في المراحل الزمنية المختلفة، حيث انتقلت إليها عملات من مختلف العالم، نتيجة الرواج الذي كانت تشهده أسواق المنطقة، وسوف تستعرض المحاضرة مسيرة وتاريخ تداول العملات في الإمارات ودبي بطريقة شمولية.

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