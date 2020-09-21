«المكتبات في السيرة الذاتية» موضوع ورشة متخصصة

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أخيراً، ورشة علمية افتراضية عن بعد بعنوان «المكتبات في السيرة الذاتية»، قدمتها شيخة المطيري، رئيس قسم الثقافة الوطنية بالمركز، وحضرها عدد كبير من المهتمين بالمكتبات.

تناولت الورشة في البداية فن كتابة السيرة الذاتية بشكل عام، وعرَّفت به وبأهم عناصره، ثم تحدثت عن أهم مَنْ كتب سيرته الذاتية على اختلاف أشكال الكتابة وفق اختلاف الخلفيات المعرفية للكُتَّاب. وعدَّدت بعض نماذج السيرة الذاتية مثل: «الأيام» لطه حسين، و«قنديل أم هاشم» ليحيى حقي، و«رحلة جبلية رحلة صعبة» لفدوى طوقان، وغيرها.

كما تناولت الورشة ما يحتاجه الكاتب لكتابة السيرة الذاتية كالمعرفة التاريخية والجغرافية للمكان وأهم الشخصيات المحيطة به واستحضار الصور التي تعينه على الكتابة وتذكُّر مراحل حياته. ثم أفردت الورشة الجزء الأخير للحديث عن المكتبات وذِكْرِها في كتب السيرة، ومنها كتاب «قصة مكتبة» لعبد الله عسيلان، و«مذكرات قاسم الرجب»، صاحب مكتبة «المثنى» ببغداد.

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