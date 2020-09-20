فريال البستكي تصاميم أزياء مزدانة بالشعر والبرجيل والغاف

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

انعكست الإبداعات الشعرية والتراثية الإماراتية، على تصاميم مصممة الأزياء فريال البستكي، التي قالت: هناك زي مكتوب عليه أبيات من قصيدة «صافي النية» للشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب». وأضافت في حديثها لـ «البيان»: تظهر في زي أخر البارجيل التي تميز العمارة الإماراتية قديماً، وتظهر أيضاً شجرة الغاف.

رموز

قالت فريال البستكي: رسمت هذه العناصر على اللوحات بالألوان المائية ما بين العام 2018 و2019 ومن ثم وجدت مصنعاً، لأجل أن أطبعها على القماش بطريقة رقمية. وأضافت: كما رسمت بجانب هذه العناصر الورود، لأنها موجودة في حياتنا وفي كل بيت، كما نقشت الزهور على القماش المعروف عندنا بـ «بوطيرة». وذكرت: عملت على إظهار عنصر الجبس في براجيل حي الفهيدي في دبي. وأوضحت أما اختياري لشجرة الغاف التي تم اختيارها لعام السلام، فهو نابع من أهمية هذه الشجرة في حياتنا القديمة، إذ كان يلتقي تحت ظلها الشيوخ مع الناس ويتناقشون بالعديد من الأمور التي تهمهم. وقالت: صورت إحدى أشجار الغاف، ومن ثم اشتغلت عليها ببرنامج «الفوتوشوب» لأطبعها على القماش، كعنصر أساسي باللونين الأبيض والأسود.

جذور

عن اتجاهها لتجسيد العناصر التراثية في هذه المجموعة التي حملت عنوان «مجموع الفنانة» قالت فريال البستكي: على الرغم من أننا وصلنا إلى العصر الذي توجد فيه العديد من القصات والأزياء الحديثة لكننا لن ننسى جذورنا. وأضافت: من الممكن من خلال العناصر التي تشكل جذورنا أن أخذ تصاميم لأجل أن أظهرها بشكل فني جميل.

وأشارت البستكي إلى أنها تعتمد في تصميم أزيائها على حسها الفني. وفسرت أضع لمساتي الفنية في قطعة من قطعي، وإلى جانب العنصرين المادي والمعنوي في هذه التصاميم أحرص على أن يلمس الناس الروح والقلب فيها. وذكرت: إن هذه الأزياء ليست مجرد قماش بل هي قطع وأجزاء من أحاسيسنا.

وعن تجربتها الفنية قالت البستكي: أرسم بالألوان الزيتية من وقت دراستي في الجامعة أيام الثمانينات، ومن ثم توقفت وعدت من جديد وبدأت ارسم بالألوان المائية، فهذا الاتجاه مريح للنفس. وأضافت أرسم بين فترة وأخرى، وتوسعت بمجال العمل الفني ما بين أن أشتغل على «حقائب صديقة للبيئة» أو «دفتر ملاحظات» مصنوع من أوراق الكانفس. وأخيراً كشفت البستكي: أعمل على رسومات جديدة تتناسب مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، وهي عناصر بسيطة وجميلة مرسومة بالألوان المائية.

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