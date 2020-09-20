«فانغارد» الافتتاحي ينطلق من دبي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أمام فيلم «فانغارد» للمخرج ستانلي تونغ، عادت دبي لتفتح أبوابها مجدداً، فبعد احتضان عدد من معالمها، قبل نحو عام ونيف، لأعمال تصويره ها هي تفتح قلبها أمام عرضه الافتتاحي الخاص، الذي سيرى النور في 28 الجاري في صالات ريل سينما بدبي مول، ليسطع نجم دبي مجدداً في سماء صناعة الفن السابع، مع انطلاق الحملة الترويجية الخاصة في الفيلم الذي ستبدأ عروضه الرسمية في الصالات المحلية وبقية دول المنطقة في 8 أكتوبر المقبل، وفق ما أكدته إدارة الشركة الموزعة للفيلم لـ «البيان».

في مدخل صالات ريل سينما بدبي مول، حجزت بوسترات الفيلم مساحات واسعة، في وقت يتوقع أن يحقق العمل المصنف تحت إطار الأكشن إيرادات عالية على شباك التذاكر المحلي والإقليمي، حيث كان صناع الفيلم قد استفادوا من جاذبية شارع الشيخ زايد، وما توفره مدينة دبي للاستوديوهات من مساحات واسعة، وكذلك محيط برج خليفة وأروقة دبي مول، التي شهدت جانباً من مطاردات جاكي شان في الفيلم الذي لعبت فيه دبي دور البطولة.

على قدم وساق تجري الاستعدادات لاستضافة الفيلم في دبي، وفق ما أكده أحمد غولشين، المدير التنفيذي لشركة فارس لتوزيع الأفلام، لـ «البيان»، حيث قال: «بدأنا أخيراً حملة ترويجية واسعة لفيلم «فانغارد»، حيث نعتزم تنظيم عرض افتتاحي خاص للفيلم في 28 الجاري بصالات ريل سينما بدبي مول، تمهيداً لانطلاق عروض الفيلم في كل الصالات بمنطقة الشرق الأوسط في 8 أكتوبر المقبل». وأضاف: «نتعاون في الحملة الترويجية مع عدد من الجهات الحكومية في دبي، والتي ساهمت في دعم عمليات تصوير الفيلم في الإمارة»، ونوه غولشين إلى أن العرض الخاص سيقام برعاية من لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وشركة إعمار وريل سينما بالإضافة إلى شركة فارس لتوزيع الأفلام.

ورداً على سؤال «البيان» حول إمكانية تنظيم زيارة خاصة للممثل جاكي شان للمشاركة في العرض الافتتاحي، بيّن غولشين أن المفاوضات لا تزال جارية مع إدارة الممثل جاكي شان.

وقال: «بلا شك يسعدنا تواجد جاكي شان بيننا ليكون ضيف شرف الافتتاح، ولكن حتى الآن لا يمكن تأكيد تواجده، وما نمتلكه فقط هو عبارة عن «وعود»، ويبقى لدينا الأمل بأن يكون حاضراً مع طاقمه». وتوقع غولشين أن يتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات عالية، خلال عروضه في دبي والمنطقة. وقال: «فانغارد يعد واحداً من الأفلام القوية التي ستعرض خلال هذه الفترة، ولدينا ثقة عالية بقدرته على تحقيق إيرادات عالية، لا سيما وأن جاكي شان يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في الإمارات والمنطقة».

«فانغارد» لا يعد أول تجربة سينمائية يقوم جاكي شان بتصويرها في دبي، فقد سبقها بفيلم «كونغ فو يوغا»، والذي ينتمي هو الآخر إلى سينما الأكشن، التي حفر جاكي شان اسمه من ذهب بين دفاترها، حيث بدت عودة جاكي شان إلى دبي، تأكيداً على ما تحظى به «دانة الدنيا» من مكانة في قلبه، وهو الذي طالما عبّر عن حبه لها، مستفيداً في الوقت ذاته، من كل التسهيلات التي مضت فيها لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وقدمتها بالتعاون مع مجموعة من الجهات والدوائر الحكومية في دبي، وعلى رأسها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وشركتي إعمار ومراس، وغيرها، من الدوائر التي ساهمت في تسهيل مهمة تصوير الفيلم في دبي.

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