ملتقى «نغم على ثغر الفجيرة» يختتم فعالياته

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت فعاليات ملتقى «نغمٌ على ثغر الفجيرة» الموسيقي الذي ينظمه مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، من خلال تقديم أمسية موسيقية أحياها الفنان الإماراتي جاسم الجاسم، التي نقلت عبر البث المباشر على انستغرام الجمعية، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسلمى الحفيتي مديرة الملتقى، ونخبة من الفنانين والموسيقيين والمهتمين.

واستهل الفنان الجاسم أمسيته، بمقطوعة موسيقية، شرقية الروح والهويّة، تلاها، عزف لعدد من المقطوعات التي تنوعت ما بين التراث الإماراتي الأصيل والخليجي.

وأكد خالد الظنحاني أن ملتقى «نغمٌ على ثغر الفجيرة» في نسخته الأولى، يلقي الضوء على أهمية الموسيقى داخل المجتمع، وإيصالها إلى أوسع شريحة ممكنة من الجماهير.

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