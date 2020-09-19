«اللوكاندة» عرض مسرحي جديد لأشرف عبدالباقي

المصدر: (القاهرة - البيان)

يواصل الفنان أشرف عبدالباقي، بروفات العرض المسرحي الجديد، الذي يحمل اسم «اللوكاندة»، والمقرر أن ينطلق عرضه للجمهور أواخر الشهر الجاري على مسرح الريحاني بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

المسرحية التي يخرجها أشرف عبدالباقي أيضاً، ويشاركه بطولتها مسرح مصر ويزو وحمدي المرغني وعدد من الوجوه الشابة، هي مسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض سيشهد ديكورات وتكنيكاً جديداً ومتميزاً يظهر أول مرة في المسرح.

يشار إلى أن آخر أعمال أشرف عبدالباقي المسرحية صباحية مباركة التي تعرض حالياً ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي وبطولة حسن داغر وأوس أوس، وعلي ربيع، وسليمان عيد.

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