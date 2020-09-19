«الحاجب النرجسي» تفوز بجائزة نوبل للحماقة العلمية

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

فاز باحثو دراسة الحواجب النرجسية وباحثو الحشرات الذين يخشون العناكب وبحث استنشاق التمساح للهيليوم وأبحاث أخرى أول من أمس بجائزة نوبل للحماقة العلمية لهذا العام.

وتم تنظيم الدورة الثلاثين للجوائز السنوية، التي وصفها المنظمون بأنها بمثابة تقدير للإنجازات العلمية التي «تجعل الناس يضحكون ثم يفكرون»، عبر الإنترنت بدلاً من الحفل التقليدي بسبب جائحة فيروس كورونا. وفاز باحثون من كندا والولايات المتحدة بجائزة علم النفس من خلال طريقتهم في اكتشاف النرجسيين باستخدام فحص الحاجب.

وذهبت جائزة علم الحشرات إلى باحث أمريكي عن مجموعة الأدلة التي قدمها حول خوف علماء الحشرات - الذين يدرسون الحشرات- من العناكب.كما استحثت أنثى تمساح صينية في غرفة محكمة الإغلاق مليئة بهواء به غازالهيليوم على إصدار الخوار - صوت التماسيح- في دراسة أجراها علماء من النمسا والسويد واليابان والولايات المتحدة وسويسرا، والتي فازت بجائزة الصوتيات.

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