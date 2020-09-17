زكي نسيبة: الإمارات منصة عالمية للمواهب

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

قال معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة: إن دولة الإمارات، تمكّنت في السنوات القليلة الماضية، من تحويل نفسها إلى منصة عالمية للابتكار، تحتضن المواهب، وتُلهم شبابها، جنباً إلى جنب مع الشباب العربي، لتسخير العلوم والتكنولوجيا الحديثة لخير البشرية. وحثّهم على تعلّم كيفية توظيف العلم في خدمة مجتمعاتهم.

وأضاف: إن قصة نجاح الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، هي شهادة على قوّة عزيمتنا، حيث نحتفل في الوقت الراهن، بإرسال أول مسبارٍ عربي إلى المريخ، والاستمتاع بفوائد الطاقة المتجددة والنووية، استعداداً للخمسين عاماً القادمة. جاء ذلك في ندوة افتراضية، نظمها المركز الثقافي الإيطالي في أبوظبي، أول من أمس، بعنوان «حوارات حول الابتكار. الوباء، الحضارة الإنسانية وآفاق التكنولوجيا»، وشارك في الندوة نيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الإمارات. وأدارت الندوة الدكتورة إيدا زيليو غراندي مديرة المركز.

وأكد نيكولا لينير الدور القيّم الذي لعبته التكنولوجيا خلال فترة الإغلاق، بسبب جائحة «كوفيد 19»، ومساعدة الجميع في البقاء على اتصّال، مُشدّداً على أن التكنولوجيا في الوقت نفسه، لا يمكن أن تحلّ على المدى البعيد، محلّ التفاعل المادي بين الناس.

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