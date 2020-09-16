4 روايات إصدار أول تتنافس على جائزة «بوكر»

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن منظّمو جائزة «بوكر» الأدبية المهمة، أن من بين الكتب الستة التي اختيرت للمرحلة النهائية من المنافسة أربع روايات هي باكورة نتاج مؤلفيها، تتناول مواضيع عدّة كالتغيّر المناخي والعنصرية والعلاقات العائلية.

وتضمّ اللائحة النهائية كتاب «ذيس مورنبل بادي» (هذا الجسد المحزن) للكاتب تسيتسي دانغاريمبغا من زيمبابوي، وهو الجزء الثالث من ثلاثية تتناول قصة شابة من زيمبابوي تعاني الفقر.

أما الكتّاب الأربعة الذين يشاركون بروايات هي الأولى لهم، فهم الأمريكيون دايان كوك وأفني دوشي وبراندن تيلور والإسكتلندي دوغلاس ستيورات الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية.

وتدور الرواية الخيالية «ذي نيو وايلدرنس» (الوحشية الجديدة) لدايان كوك، حول مدينة تعاني آثار الأزمة المناخية. وتعكف الكاتبة راهناً على اقتباس سيناريو من كتابها بعدما اشترت «وورنر براذرز» حقوق إنتاج مسلسل مستوحى منه.

أما «بورنت شوغار» (السكّر المحروق) للأمريكية أفني دوشي فيستكشف العلاقة المعقدة بين أمّ وابنتها في الهند المعاصرة.

وستكون مازا منغيستي أول كاتبة إثيوبية تصل إلى نهائيات «بوكر»، وهي استوحت قصة عائلتها لتأليف «ذا شادو كينغ» (ملك الظل) الذي يتناول انتفاضة المواطنين العاديين على الاجتياح الإيطالي لإثيوبيا في ثلاثينات القرن الفائت.

أما رواية «شاغي بين» لدوغلاس ستيوارت، فتدور أحداثها في عائلة تنتمي إلى الطبقة العمالية في غلاسكو، وتواجه الفقر وإدمان الكحول في ثمانينات القرن العشرين. وفي «ريل لايف» (الحياة الحقيقية) للأمريكي براندن تيلور، قصة والاس، وهو شاب منطوٍ على نفسه يواجه العنصرية ما إن يلتحق بالجامعة، بعيداً عن مسقطه ألاباما.

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