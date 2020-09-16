نسخة افتراضية من «الخليجي للتراث» 22 الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تعقد دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في 22 من الشهر الجاري النسخة الثامنة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي افتراضياً تحت عنوان «تاريخ الأوبئة في شبه الجزيرة العربية»، وسيتم بث المؤتمر الذي يعقد لمدة ساعتين، مباشرة بدءاً من الساعة 11 صباحاً، على منصة ثقافة أبوظبي على يوتيوب.

المؤتمر الذي يستهل فعالياته بكلمة محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة، يستقطب كوكبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والأقسام ذات الصلة في مجال التراث والتاريخ الشفوي، والرعاية الصحية إضافة إلى المتخصصين في العلوم الاجتماعية والتاريخ.

وبهذه المناسبة، قال المبارك: «يواصل المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي دوره كمنصة مثلى ومبتكرة لترسيخ مكانة العاصمة كمركز رئيس للحفاظ على التاريخ الشفهي والنهوض به وتعزيزه في نفوس الأجيال الجديدة».

ويهدف هذا المؤتمر السنوي إلى الحفاظ على التراث المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الأصول وتوطيد الجهود المبذولة في حماية التراث والحفاظ عليه، إضافة إلى تعزيز الإرث الأخلاقي، من خلال هذا اللقاء الذي يجمع بين نخبة من الخبراء والعلماء المختصين الذين كان لهم دور في عملية التوثيق والبحوث المتعلقة بموضوع المؤتمر. كما يسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العربي في التغلب على الأوبئة التاريخية على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والنفسي، واكتساب المرونة الاقتصادية مع مرور الوقت.

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