«جميل للفنون» يعلن عن برنامج حافل للخريف والشتاء

المصدر: دبي – البيان

أعلن مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن برنامج حافل ومتنوع لخريف وشتاء 2020 و2021، يقدم خلاله معرضين جديدين؛ تركيبات فنية في حديقة جداف ووترفرونت للفنون؛ وتكليف جديد في حديقة الفنان. كما يشتمل البرنامج على أحدث نسخة من حلقات المكتبة وأسبوعين من فعاليات التجمع الشبابي.

يأتي أول معرض منفرد للفنان هيوا ك في آسيا والشرق الأوسط بمركز جميل للفنون، ليلقي الضوء على أكثر من عشر سنوات من أعمال الفنان الذي استطاع أن يمزج بين خفة الروح وعمق التجربة الشخصية.

في المعرض، الذي يحمل عنوان «هل تتذكرون ما تحرقون؟»، ويستمر من 16 ديسمبر 2020 – 24 يوليو 2021، أعمال أبدعها الفنان عبر أكثر من عشر سنوات، ومنها «شقة ذات غرفة نوم واحدة»، وتركيب فني خارجي تم تكليفه بتنفيذه في العام 2017 لصالح دكيومنتا 14، إضافة إلى مجسم تفاعلي كبير نفذه خصيصاً لهذا المعرض الأول في دولة الإمارات.

«زمن الذات»

ويعّد محور معرض «زمن الذات»، الذي يتواصل حتى 14 أغسطس 2021، تبيان للمدى الذي وصلت إليه الذات في جنوحها، وماهية «الفرد» في عصرنا. ويقام المعرض تحت إشراف شومون باسار ودوغلاس كوبلاند وهانز أولريخ أوبريست، ووضعت دالي آند ليون تصميمه الجرافيكي.

يقام المعرض بالتعاون مع متحف الفن المعاصر في تورونتو، ويشتمل على أكثر من 70 مشاركاً ومشاركة بأعمال بصرية في السينما والأزياء والمجسّمات والتجسيم الفني، عبر 13 قسماً.

حديقة الفنان

يعد عمل «الصحراء هي الغابة» من سونوج دي ونامراتا نيوغ، ثالث تكليف فني في حديقة الفنان بمركز جميل للفنون، يطرح سؤالاً يتعلق بالمشهد البيئي في الإمارات: «ما هي المفاوضات والعلاقات التراتبيات المنبثقة والمضمرة في هذا المنحى من الفكر؟».

يستكشف المشروع، الذي يفتتح للجمهور في أكتوبر 2020 لينمو خلال الأشهر المقبلة، التنوع الحيوي في طبيعة دولة الإمارات، والعلاقة المتشابكة بين الإنسان والحيوان (الماعز) والنبات (النباتات الأصلية في هذه البيئة)، بالإضافة إلى تقديم الإنسان جزءاً من المشهد ذاته.

التجمع

على مدار أسبوعين، بدايةً من 30 أكتوبر 2020، سَيستحوذ التجمع على مركز جميل للفنون بتدخلات فنية وبرامج عامة تتناول المحور الرئيسي؛ «إعادة تقييم القيمة». واختار أعضاء التجمع التسعة 14 جماعة فنية وفناناً آخرين من الإمارات ليقدموا معاً أعمالاً فنية وفعاليات بالمركز، تتنوع ما بين عروض توضيحية ورسومات ومجسّمات وصور وتصاميم صوتية وسينمائية وعروض أداء، علاوة على برنامج رقمي عبر مدونتهم الإلكترونية.

جداف ووترفرونت

جرّب كونراد شوكروس خلال مسيرته في الهندسة والطوبولوجيا؛ وكان يتصور تلك التكوينات على أنها أنظمة، معيارية أحياناً، وميكانيكية أحياناً أخرى، يمكن نظرياً تمديدها بلا حدود في الحيز أو الفضاء. ونجد أن محور «التكوين الثالث: ضوء أرقط للشمس»، الذي سوف يعرض في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، هو الأنماط الطبيعية للهندسة.

حلقات المكتبة

تقدم مكتبة جميل نسخة جديدة من حلقات المكتبة لموسم الخريف 2020 والمتمثلة بتسجيل صوتي للكاتبة والباحثة مريم وسام الدباغ. يعنى العمل بطرح محادثات تدور حول مواضيع الانتماء؛ وكذلك التصوّر حول إعادة النظر في علاقاتنا مع مدننا من خلال النظم البيروقراطية والإدارة وسن التقاعد، عبر روايات شخصية تقوم مريم مِن خلالها باستكشاف تكرار التاريخ لنفسه في حلقات تعاد فيها البدايات والنهايات الفجائية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز