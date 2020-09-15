حياة الفهد تتربع على «عرش الطاووس» في رمضان المقبل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قبل أن يسدل مسلسل «أم هارون» في رمضان الماضي، الستار على أحداثه، ويمضي، كانت الفنانة االكويتية حياة الفهد قد أعلنت عن بدء الإعداد لجزء جديد من حكاية العمل الذي استأثر آنذاك على قلوب متابعيه، وصفقوا له كثيراً، ليصعد العمل نحو قمة «كافة الاستفتاءات الرمضانية» التي أجريت آنذاك. «أم سوزان» كانت عند كلمتها ووعدها الذي قطعته لجمهورها.

حيث كشفت، أمس، عن عملها الدرامي الجديد، الذي يشكل جزءاً جديداً من «أم هارون» الذي تحول إلى سلسلة أجزاء متكاملة، حيث يطل العمل، الذي تلعب الفهد بطولته، تحت عنوان «عرش الطاووس»، حاملاً توقيع الأخوين علي ومحمد عبد الحليم شمس في التأليف،.

فيما تتولى الفنانة هيا عبد السلام، التي حظيت بإطلالة خاصة في «أم هارون»، إدارة دفته الإخراجية، ليبدو هذا الاختيار «مفاجأة العمل»، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها الفنانة حياة الفهد مع عنصر أنثوي في الإخراج، وفق ما كشفته لـ«البيان».

ورغم أن تفاصيل «عرش الطاووس»، الذي سيعرض في رمضان المقبل، لا تزال حبيسة دفتي السيناريو، إلا أن تفاصيل جديدة يجود بها العمل، ووفق الفنانة حياة الفهد، فالعمل يدور في حقبة زمنية جديدة ومختلفة، كما تدور أحداثه في أماكن جديدة، لم يعهدها المشاهد العربي والخليجي قبلاً، ليبدو أن العمل سيكون مثقلاً بالتفاصيل، في وقت سيخرج هذا العمل في مواقعه من حدود الخليج، ليتم تصويره بالكامل في أوروبا.

في حديثها مع «البيان»، أشارت الفنانة حياة الفهد، إلى أن «عرش الطاووس» سيشكل جزءاً من «أم هارون» الذي قامت بتحويله إلى سلسلة أجزاء متعددة. وقالت: «في هذا الجزء نواصل التعاون مع الثنائي محمد وعلي عبد الحليم شمس، اللذان توليا تأليف النص، وستكون حكاية (عرش الطاووس) مختلفة تماماً عن مسلسل (أم هارون)، حيث نذهب فيها نحو زمن وتاريخ وقصة مختلفة تماماً».

وأضافت: «في الواقع أن مسلسل (أم هارون) اختتم الجزء الأول من الحكاية، التي تولت الفنانة هيا عبد السلام روايتها، ويمكننا القول إن الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت بمثابة إغلاق للقصة الأولى، وفي (عرش الطاووس) نستعد لفتح أبواب قصة جديدة، ندخل من خلالها إلى عالم مختلف، في أحداثه وحقبته الزمنية».

وبينت أن المسلسل الجديد، يقوم على أساس قصة جديدة، وهو ما يتطلب طاقماً فنياً جديداً. وقالت: «ستضم قائمة العمل، نجوماً من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين، وكذلك عدداً من نجوم العراق والمغرب أيضاً، حيث يصل عددهم إلى نحو 24 نجماً..

وسنقوم خلال الفترة المقبلة بالكشف عن كافة أسماء النجوم الذين سيحضرون في العمل»، مشيرة إلى أن الفنان الدكتور حبيب غلوم، سيكون أحد نجوم الإمارات الذين سيشاركون في المسلسل الجديد. وأوضحت الفهد أن طبيعة حكاية «عرش الطاووس»، تتطلب عملية التجديد في أسماء النجوم. وقالت: «اختلاف حكاية وتفاصيل (عرش الطاووس) يتطلب التنويع في أسماء النجوم، بحيث يتناسب ذلك مع طبيعة التطورات التي تشهدها حكاية المسلسل».

وعبرت الفهد عن سعادتها في التعاون مع الفنانة هيا عبد السلام، من الناحية الإخراجية. وقالت: «أعتقد أن التعاون مع هيا عبد السلام من الناحية الإخراجية، يمثل مفاجأة هذا العمل، فهذه هي المرة الأولى التي أتعامل فيها مع عنصر أنثوي في الإخراج، وبتقديري أن هيا عبد السلام ستكون عند حسن ظننا جميعاً، خاصة وأن هذا العمل لا يعد تجربتها الإخراجية الأولى.

فقد سبق وأن تولت إخراج أعمال أخرى كانت ناجحة». وعلى خلاف «أم هارون»، فلن يتم تصوير أحداث «عرش الطاووس» في حدود الخليج، وإنما سيتم تصويره بالكامل في إحدى الدول الأوروبية، وفق ما أكدته الفهد لـ «البيان، قائلة:»العمل سيتم تصويره بالكامل في أوروبا، ولكن حتى الآن لم نقم بتحديد الدولة، ولا نزال في مرحلة البحث عن العوامل المناسبة للعمل.

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