كوكبة من النجوم تضيء احتفالات اليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«دزينة كاملة» من نجوم الغناء الخليجي والعربي، ستضيء احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، جلها أسماء ثقيلة الوزن، تتمتع بقاعدة جماهيرية على اتساع نطاق المنطقة العربية والخليج، فيما ستقام الاحتفالات على مدار أسبوع، حيث تنطلق في 22 الجاري، بينما تتوزع مواقعها بين العاصمة السعودية الرياض، ومدينة جدة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للترفية في السعودية، أخيراً، مؤكدة أن باب حجز تذاكر الحفلات سيفتح بدءاً من اليوم الثلاثاء.

الفنانة الإماراتية أحلام، ستكون ضمن ثلة النجوم، الذين سيضيئون سماء المملكة في احتفالاتها باليوم الوطني السعودي، حيث من المقرر أن تفتتح أحلام الاحتفالات في مدينة جدة، حيث ستقف على خشبة مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث لا تعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أحلام باحتفالات اليوم الوطني السعودي، فقد سبق لها ذلك في السنوات الماضية، وعلى النسق ذاته، سيطل الفنان السعودي اشد الماجد، برفقة أصيل أبوبكر، في ذات المساء، حيث يفتتحان الاحتفالات في مدينة الدمام، وتحديداً من الصالة الخضراء.

الفنان عبادي الجوهر، الملقب بـ «أخطبوط العود» سيثري مسامع الجمهور بأغنياته، وذلك خلال حفلته، التي ستقام في 23 الجاري بمدينة جدة، ويطل فيها إلى جانبه الفنانة داليا مبارك، بينما ستكون إطلالة ماجد المهندس في المساء ذاته من مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، لتكون هذه هي حفلته الثانية في هذا الإطار بعد حفله المقرر إقامته في 17 الجاري في «كروز اليوم الوطني».

في المقابل، سيكون الجمهور على موعد مع الفنانة أنغام وزميلها تامر عاشور مساء 24 الجاري، حيث يطلان في مدينة جدة، وعلى الخط ذاته يسير الفنان رابح صقر، الذي سيطل على جمهوره من مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، مساء 25 الجاري، في المقابل، سيصدح في الليلة ذاتها الفنان محمد حماقي بصوته في فضاء مدينة جدة، ليكون مسك الختام مع الفنان المصري عمرو دياب، الذي سيطل هو الآخر على جمهوره من مدينة جدة.

يذكر أن حسين الجسمي، سيكون أحد النجوم، الذين يشاركون أفراح المملكة في يومها الوطني، حيث سيطل مساء 22 الجاري، على جمهوره في «كروز اليوم الوطني».

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