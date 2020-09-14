«المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» يدعو لكتابة رسائل مؤثرة بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل 2022

المصدر: الشارقة - البيان

وجه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين دعوة لمؤلفي كتب الأطفال في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لكتابة رسائل مؤثرة حول متعة القراءة تؤكد في مضامينها على أهمية الكتاب ودوره في بناء حاضر مستقبل الأجيال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل 2022.

وسيتولى المجلس مهمة اختيار أفضل رسالة ليقدمها لـ«المجلس الدولي لكتب اليافعين»، الراعي الرسمي لمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل منذ انطلاقها، حيث تتنافس كافة الفروع الوطنية للمجلس الدولي للفوز بهذه الفرصة المهمة على مستوى العمل الثقافي.

وكان المجلس قد وضع مجموعة من الشروط وهي أن يتقدّم الكتّاب الراغبون بالمشاركة برسائلهم قبل نهاية سبتمبر الجاري عبر البريد الإلكتروني التالي: (info@uaebby.org.ae)، كما ينبغي أن تكون الرسالة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، بأي شكل من الأشكال الأدبية؛ شعراً أو نثراً، متضمنة عنواناً أو شعاراً في نصّ بمعدل 500 كلمة، إضافة إلى إرسال نبذة شخصية موجزة تعرّف بالكاتب متضمنة بيانات الاتصال وعنوان ورقم هاتف وبريد إلكتروني، ملحقة مع صورة شخصية ذات دقة عالية.

ويمتلك المجلس الإماراتي لكتب اليافعين حرية تدقيق الرسالة الفائزة أو تنقيحها أو تحريرها عند الحاجة، ويحتفظ المجلس بحقه في استخدام الرسالة الفائزة في كافة الأنشطة والفعاليات التي يراها مناسبة، مع ذكر اسم كاتبها، حيث سيعلن المجلس عن الرسالة الفائزة في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وعن هذه الدعوة قالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين:«اليوم العالمي لكتاب الطفل مناسبة مهمة تلقي بالضوء على مكانة الكتاب ودوره في بناء الإنسان على العلم والمعرفة والثقافة السليمة، ونؤمن في المجلس بأن الرسالة القوية لها تأثير كبير على شخصية الفرد فالكثير منّا ما زال يحتفظ بداخله بعبارات وجُمل شكّلت مساره في الحياة، ونتطلع لأن تجد هذه الرسائل طريقها إلى ذاكرة الإنسان وتوقظ روح الطفل في داخل القرّاء على اختلاف أعمارهم وأن تكون سبباً في أن ننال شرف هذا التكريم الدولي مرّة ثانية».

ويحتفل العالم باليوم العالمي لكتاب الطفل في الثاني من أبريل من كل عام، الذي يصادف يوم ميلاد الأديب الدنماركي هانس كريستيان أندرسن، بهدف إلهام حب القراءة والمطالعة وإبراز أهمية كتب الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفي كل عام يحظى أحد الفروع الوطنية التابعة للمجلس الدولي لكتب اليافعين بفرصة لقب الراعي الدولي لليوم العالمي لكتاب الطفل، حيث حصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين على شرف رعاية رسالة اليوم العالمي لكتاب الطفل في عام 2015.

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