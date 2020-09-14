فعاليات فنية وتراثية بجدة احتفالاً باليوم الوطني للسعودية

المصدر: جدة - د ب أ

تشهد مدينة جدة السعودية، مجموعة من الفعاليات والمعارض التشكيلية والفنية والتراثية، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، والذي يحل في 23 سبتمبر الجاري.

وتشمل الفعاليات التي يستضيفها مركز أدهم للفنون بجدة، 20 معرضاً تشكيلياً واحتفالية فنية، تقام على مدار 4 أيام، وتبدأ يوم الخميس المقبل، باحتفالية «الوطن في قلوبنا».

وقال الدكتور طلال أدهم مدير المركز، في تصريحات، إن الفعاليات التي ستقام أيام 17، و23، و24 و25 من سبتمبر الجاري، تتضمن معارض للفنون التشكيلية، وعروضاً من الفلكلور الشعبي والتراث السعودي، واحتفالية خاصة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بجانب احتفالية خاصة، تعرض خلالها لوحة «الوطن بقلوبنا»، للفنان عبد العظيم الضامن، ومشاركة عدد من فناني وفنانات المنطقة الغربية بالمملكة، وعدد من الفنانين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتي تقام بـ «شارع الفن» بالمركز، حيث يشارك عدد من الفنانين بكتابة عبارات عن الوطن، على جزء من لوحة تمتد بطول 30 متراً.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المعارض التشكيلية، التي ستقام بمشاركة 22 غاليري فنياً، وتدور جميعها في فلك حب الوطن.

ومن جانبها، قالت الفنانة التشكيلية السعودية، مها ياسين، إن من بين المعارض التشكيلية التي ستقام بمركز أدهم للفنون بجدة، المعرض السنوي لغاليري فنون المها، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات التشكيليين السعوديين، الذين يعرضون أعمالهم الفنية في مجالات النحت والتصوير، وغير ذلك من الفنون التشكيلية، والتي تبرز «الانتماء الوطني»، في وجدان وأعمال هؤلاء الفنانين.

يذكر أن من بين المشاركين في الفعاليات الفنية والتشكيلية، التي يشهدها مركز أدهم للفنون بجدة، الفنانون محمد حيدر، ومطلوبة قربان، وليلى الشريف، وسلوى الرفاعي، وفاطمة الجبيني، ونذير ياوز، وشمس دمنهوري، وسعود خان، ونوال أدهم، ومروان نصير، ومحمد عوض، وأبو عمر المصري، وصديق نحاس، ووهيب زقزوق، وزهور منديل.

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