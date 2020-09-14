هنا شيحة تنتظرها هذه العقوبة اليوم إذا ثبت تهربها الضريبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمثل الفناة المصرية الشهيرة هنا شيحة اليوم أمام محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الاثنين، في قضية اتهامها بالتهرب من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية فإن القضية رقم 50 لسنة 2020، تفيد بتهرب الفنانة هنا شيحة من دفع المبلغ المذكور للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات.

وقال المحامي بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامي بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز