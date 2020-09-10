إعادة افتتاح «الطبق الطائر» 26 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الانتهاء من أعمال الترميم لمبنى «الطبق الطائر»، وهو أحد المعالم المعمارية في الشارقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وسيفتتح المبنى يوم 26 سبتمبر الجاري بمعرض للفنانين ليندسي سيرس وكيث سارجنت بعنوان «لا مكان أقل من الآن 3». يستعيد هذا الترميم طابع المبنى الأصلي، تحت إشراف المؤسسة واستوديو «سبيس كونتينوم» للتصميم المعماري الذي تديره منى المصفي، مع إضافة مساحة عامة جديدة في الهواء الطلق، ومساحة مجتمعية في الطابق الأرضي تضم مقهى ومكتبة ومرافق للأنشطة.

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