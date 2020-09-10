العميمي يروي تجربته في «نادي القراء»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي القراء»، جلسة حوارية تستضيف خلالها الروائي والشاعر والناقد الإماراتي سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وذلك في 16 سبتمبر الجاري، عند الساعة السابعة والنصف مساء، للحديث عن تجربته الشعرية والروائية.

وتحاور العميمي، خلال الجلسة الإعلامية ندى الشيباني، ويمكن للراغبين بالمشاركة، الانضمام إلى المنصة الرقمية للهيئة عبر تطبيق «زووم»، كما سيتم بث الجلسة مباشرة عبر صفحتي الهيئة على «فيسبوك» و«انستغرام».

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