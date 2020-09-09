«إكسبو 2020 دبي» يسرد حكايات العالم

المصدر: (دبي - البيان)

يصدر إكسبو 2020 دبي كتاب «قصص أطفال من حول العالم»، الذي يضم تشكيلة من قصص الأطفال التقليدية والحكايات الشعبية التي تحتفي بالتنوع في كوكبنا، بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية الذي يحتفل به العالم في الثامن من سبتمبر.

وعبر قصص ورسوم مؤثرة وتنوع ثقافي، تصبح التشكيلة الرقمية المكونة من 24 قصة خالدة، هدية إكسبو 2020 للأطفال والعائلات أينما وجدوا. الكثير من القصص التي يضمها الكتاب، التي وقع الاختيار عليها من مساهمات ما يزيد على 190 دولة ستشارك في إكسبو، هي في الواقع قصص تناقلتها الأجيال. وعمِل فريق من المبدعين صغار السن، من كل بلد وردت منه قصة في الكتاب، إلى جانب محترفين من إكسبو 2020 ومن مختلف أنحاء العالم، على إعداد القصص للجمهور.

ووقع الاختيار على تلك القصص لمساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثانية عشرة على استشراف الاختلافات المدهشة والقيم المشتركة، وعلى توسيع رؤيتهم للعالم، بالإضافة إلى تنمية حب القراءة لديهم. وتبيّن هذه التشكيلة الطريقة التي يتيح بها إكسبو 2020 الفرصة لكل دولة مشاركة لتقديم أفضل ما في ثقافتها، مع إلهام عقول الصغار وتحفيز الفضول لدى الأجيال القادمة.

تشكيلة رقمية

وقالت أماندا توملينسون، مدير أول، المنتجات، مكتب المدير العام في إكسبو 2020 دبي: «هذه التشكيلة الرقمية من القصص الساحرة تساعد الأطفال على اكتشاف ثقافات جديدة وقيم أصيلة، بينما يمكن للكبار استعادة قصص طفولتهم». وأضافت: «بجهود مبدعين في إكسبو، جرى إعداد مجموعة من قصص الأطفال منتقاة من بعض الدول المشاركة في إكسبو من أجل توفير مبادرة شاملة تبدأ من الإنترنت لتنتهي في خيال الأطفال من مختلف أنحاء العالم»، وسيصدر كتاب «قصص أطفال من حول العالم» في صيغة وثيقة بي.دي.إف ليتسنى تنزيلها مجاناً من موقع برنامج إكسبو للمدارس.

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