مجلة فرنسية: لهذه الأسباب يختار المشاهير الإقامة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «جرازيا» الفرنسية أن دبي لديها قدرة خاصة على استقطاب المشاهير من كل أنحاء العالم وفي كل المجالات، وبصفة خاصة المشاهير الفرنسيين.

ونشرت المجلة تحقيقاً خاصاً عن المشاهير المقيمين في دبي، مع التركيز على نجمات فرنسا المقيمين، ومنهن نبيلة بن عطية، عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الفرنسية الشهيرة من أصل جزائري، التي تقيم في دبي مع زوجها وابنتها، المدونة الشابة الحسناء المتخصصة في الأزياء والموضة، جيسيكا ثيفينان، مقدمة برامج التلفزيون، الممثلة والمتخصصة في شؤون الأزياء، كارولين ريسيفور، ونجمة تلفزيون الواقع، جاز، وغيرهن الكثيرات والكثيرين.

استقطاب

وأوضحت المجلة في تحقيقها أن دبي تُغرِي عدداً هائلاً من النجوم والمشاهير بالبقاء فيها، واستعرض التحقيق بالتفصيل الأسباب التي تدفع المشاهير إلى الإقامة في دبي والاستقرار فيها.

وأكد التحقيق أن السبب الأول والأكثر أهمية وراء قدرة دبي على استقطاب المشاهير هو الأمان الذي توفره لهم.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المشاهير الفرنسيين المقيمين في دبي أفادوا بأنهم يستمتعون بالأمان التام أثناء إقامتهم في دبي، حيث أدلى العديد منهم بعبارات مثل: «أحب فكرة أن أعيش الأمان التام في دبي».

وتضمن التحقيق مقابلات مع كارولين ريسيفور، التي تقيم في دبي منذ فترة، ونقلت عنها قولها: «يتعين علينا القول إننا ننعم بالأمان هنا في دبي».

وكانت ريسيفور قد كتبت عن دبي في مدونتها، ووصفتها بالمدينة الفاخرة، وقالت: «لدي العديد من معارفي يعيشون في دبي وأخبروني عن كم السعادة التي يشعرون بها في هذه المدينة التي لا يوجد لها نظير. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المدينة ملائمة تماماً وعلى نحو مثالي لسعادة الأطفال والعائلات».

عالي الجودة

قالت جاز: «الناس في دبي لا يهينونك مطلقاً، لا يتطلعون إليك بنظراتهم أثناء عبورك للطريق، لا يسرقون أغراضك حتى وإن تركتها مهملة من دون اعتناء».

وأضافت قائلة: «يحق لدبي أن تفخر بنفسها لكونها تقدم لسكانها تعليماً عالي الجودة، سواءً باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، بما يرقى لتوقعات الآباء والأمهات».

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