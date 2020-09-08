«صوت بيروت» حفل خير ي يجمع فنانين عرباً

المصدر: (دبي - البيان)

في إطار مساندتها للشعب اللبناني، أعلنت «فوكس سينما» أنها ستقوم ببث الحفل الموسيقي الخيري «صوت بيروت»، الذي سيضم عشرات الفنانين العرب والعالميين، مباشرةً في صالاتها السينمائية في كل من «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«ياس مول».

يبلغ سعر التذكرة لحضور هذا الحفل الخيري 50 درهماً، وسيتم التبرع بجميع عائدات هذا الحفل لصالح جمعية «الإغاثة العالمية من أجل لبنان» (Global Aid For Lebanon)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، واللذين يعملان على توفير الدعم للمتضررين والمصابين جراء تفجير بيروت.

يشارك في هذا الحفل الخيري، المصور الذي سيبث عبر تطبيق «أنغامي»، أكثر من ثلاثين فناناً عالمياً وعربياً، ليغنّوا ويوجّهوا رسائل دعم للبنان واللبنانيين. ومن الفنانين المشاركين كريغ دايفيد وفرينش مونتانا وآلان ووكر ولطيفة ومساري ومايا دياب وغيرهم من الأسماء البارزة في عالم الفن والغناء.

وقال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للسينما» والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»: «نحن متحمسون جداً للتعاون مع «أنغامي» و«سوني» لدعم حملة «صوت بيروت»، فالموسيقى تساعدنا على الارتقاء والنهوض وجمع البشر ببعضهم البعض.

ونحن في شركة «ماجد الفطيم» ملتزمون بالوقوف إلى جانب أصدقائنا وزملائنا في لبنان ومساندتهم، وندعو زوارنا إلى تقديم الدعم لهذا الحدث الخيري العالمي، إذ يتيح هذا الحفل لزوارنا مشاهدة مجموعة من أبرز الوجوه الفنية العالمية، وفي الوقت نفسه مساعدة حملة «الإغاثة العالمية من أجل لبنان»، التي تعمل على توفير الخدمات الحيوية والإغاثة العاجلة لآلاف المتضررين والمصابين بسبب الانفجار الهائل الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت».

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