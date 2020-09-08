دبي درّة المدائن ونجمة سينمائية عالمية فـي «تريلر» فيلم «فانغارد»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت دبي نجمة في فيلم «فانغارد» للمخرج ستانلي تونغ، معالمها ومواقعها الرئيسية لعبت دور البطولة في الفيلم الذي يلعب بطولته الممثل الصيني جاكي شان، ذاك الذي سكنت «دانة الدنيا» قلبه، فوقع في هواها، ليعود إليها مجدداً بعد مرور أعوام على زيارته الأولى لها.

حيث صور في ربوعها فيلمه «كونغ فو يوغا». دبي بادلت شان الحب، فمنحته أجمل ما لديها من مواقع، وعلى رأسها برج خليفة، الأطول في العالم، والذي افتتح «رسم ذهبي» له، مشاهد أحدث كليب دعائي للفيلم، والذي رأى النور، أمس.

دقيقة ونصف الدقيقة، هي مدة «تريللر» فانغارد، حازت فيها دبي نصيب الأسد من مشاهده، ليؤكد ذلك ريادتها على الخريطة السينمائية، وبأنها أضحت وجهة لصناع الأفلام الذين أبهرتهم دبي، بما تمتلكه من بنية تحتية، ومواقع تصوير قادرة على إغراء صناع الأفلام، لما تحمله بين ثناياها من جمال أخاذ، وهو ما يتجلى في مشاهد «تريللر» فانغارد، الذي أكدت شركة فارس لتوزيع الأفلام، نيتها إطلاق عروضه في الصالات المحلية مطلع أكتوبر المقبل.

وذلك بالتزامن مع انطلاق عروضه في الصين، الحاضنة للشركة المنتجة للعمل، والذي استفاد صناعه من جاذبية شارع الشيخ زايد، وساحات مدينة دبي للاستوديوهات، وكذلك محيط برج خليفة، وأروقة دبي مول، التي شهدت على جانب من المطاردات التي يمضي بها جاكي شان في الفيلم.

قرار العرض

تحديد أكتوبر المقبل، موعداً لطرح «فانغارد» في الصالات السينمائية، جاء بعد قرار الشركة المنتجة تأجيل عروضه التي كانت مقرره في يناير الماضي، وذلك تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي خيم ظلاله آنذاك على العالم أجمع، حيث بدا قرار التأجيل آنذاك «خطوة ذكية»، جنبت الشركة المنتجة الدخول في خط الخسائر نتيجة إغلاق الصالات حول العالم.

في «فانغارد» يسير جاكي شان على خطى «كونغ فو يوغا» (2015)، حيث العملان ينتميان لسينما الأكشن التي برع شان في تقديمها، وفيه استفاد شان من جملة التسهيلات التي قدمتها له لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بالتعاون مع ثلة من الجهات والدوائر الحكومية في دبي، وعلى رأسها شرطة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وشركة إعمار، وغيرها.

عودة الحياة

«عروض الفيلم لن تكون قاصرة على دبي، وإنما ستمتد أيضاً إلى عموم صالات السينما بمنطقة الشرق الأوسط»، ذلك ما أكده أحمد غولشين، المدير التنفيذي لشركة فارس لتوزيع الأفلام لـ «البيان»، والذي عبر عن سعادته بعودة الحياة إلى الصالات، وقال: «فانغارد» من الأفلام القوية في هذا الموسم، ونتوقع أن يتمكن من جني الأرباح عند انطلاق عروضه في الصالات.

حيث يمتلك جاكي شان قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة. غولشين أشار إلى أنه بدأ الاستعداد حالياً لإطلاق حملة ترويجية واسعة للفيلم. وقال: «بدأنا الاستعداد لترويج الفيلم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في دبي، التي أبدت دعمها للفيلم الذي صور في الإمارة، كما ندرس حالياً إمكانية تنظيم عروض خاصة للفيلم، قبيل العرض الافتتاحي.

والذي يمكن أن نقيمه في مول الإمارات، كما نخطط أيضاً إلى توسيع الحملة الترويجية بحيث تشمل أيضاً إضاءة برج خليفة بشعار الفيلم، ليكون ذلك محفزاً للجميع على رؤية دبي من منظور مختلف، على الشاشة الكبيرة»، وبين غولشين أنه يسعى حالياً إلى تأمين زيارة خاصة للممثل جاكي شان للمشاركة في العرض الافتتاحي بدبي.

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