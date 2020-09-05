النجوم على «التواصل الاجتماعي».. فرح وموسيقى وردّ شائعات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بين الفرح والموسيقى وردّ الشائعات، تأرجحت تغريدات نجوم الساحة العربية، تلك التي أطلت برأسها في أروقة «التواصل الاجتماعي».

حيث حمل جلها كشفاً عن أنشطة نجوم الغناء، الذين مالت الكفة هذه المرة لصالحهم، لتأتي جل هذه التغريدات محملة بأنشطة غنائية، وحفلات «افتراضية» عبر التطبيقات الذكية. ففي الوقت الذي تجاوزت فيه أغنية حسين الجسمي الأخيرة «بالبنط العريض» حاجز 44 مليون مشاهدة على يوتيوب، يحتفي عيضة المنهالي بجديده مع بلقيس.

بينما بدأت سميرة سعيد الترويج لحفلها المقبل، في وقت ردت فيه أنغام على شائعات «دخولها في علاقة حب»، ليعلن شريف منير اعتزاله «السوشال ميديا» مؤقتاً.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بجملة من التغريدات التي تفوح بأخبار نجوم الساحة المحلية والعربية، حيث كانت البداية مع الفنان أحمد الجسمي الذي يحتفي بانطلاقة أولى حلقات مسلسل «المنصة» للمخرج منصور الظاهري اليبهوني على شبكة نتفليكس.

وكان الجسمي قد نشر أيضاً على حسابه في «انستغرام» جانباً من لقاء جمعه مع زملائه الفنانين والمنتجين، وبين الجسمي أن اللقاء هو «عبارة عن اجتماع تحضيري للموسم الدرامي الرمضاني المقبل».

صور جديدة

ونشر الفنان فايز السعيد أخيراً مجموعة صور جديدة له برفقة أصدقائه، إلى جانب مقاطع مصورة يدعو فيها متابعي حساباته إلى اكتشاف مواهبهم الغنائية مع «تطبيق شدو»، وذلك من خلال الاستمتاع بالغناء معه، وعلق السعيد على ذلك بقوله «عش تجربة الغناء وتمتع بكل ما هو جديد»، وفي السياق نفسه، نشر السعيد مقطعاً آخر يجمعه مع الفنانة زين عوض.

«تشرفت بالتعاون مع عيضة المنهالي»، بهذا التعليق أطلت الفنانة بلقيس فتحي على متابعي حسابها في «انستغرام»، مرفقة إياه بمقطع من أغنية «بحر ركبة» التي قدمتها «دويتو» مع الفنان عيضة المنهالي، حيث لقيت الأغنية ثناء معجبي المنهالي وبلقيس، وهي من كلمات الشاعر الصامل وتضمنت الأغنية رد الشاعرة «شيعاد» على قصيدة الصامل، بينما تولى المنهالي وضع ألحانها على الإيقاع الخبيتي السعودي.

بملامح تلونت بالأبيض والأسود، نشرت الفنانة كارول سماحة على حسابها في «انستغرام»، بوستر أغنيتها الجديدة «قلبي وقع»، التي قالت إنها ستعرض ضمن أحداث مسلسل «العاشق والمعشوق» وهو أحد أجزاء سلسلة «مدرسة الحب 3»، الذي يلعب بطولتها الفنانة جومانا مراد .

بالإضافة إلى ثلة من نجوم الدراما العربية والتركية. البوستر حظي بثناء متابعي كارول سماحة، فيما علقت عليه الفنانة جومانا مراد بقولها: «حبيبتي كارول، صاحبة أحلى صوت وأجمل إحساس بالدنيا، إن شاء الله الأغنية بتكسر الدنيا».

«بروفايل حفل التيك توك»، تعليق بسيط أرفقته الفنانة سميرة سعيد مع مقطع مصور تظهر فيه خلال أدائها لتجارب أداء خاصة بحفلها الغنائي الذي تعتزم إقامته عبر منصة «تيك توك» في 10 الجاري، حيث بدأت سميرة سعيد بتشويق جمهورها بعرض جانب من أغنيتها الجديدة «قط الفار».

ولم تكد الفنانة أنغام تطرح أغنيتها الجديدة «بحبك وبرتاحلك» التي تعد أول ظهور لها في موسم الصيف الحالي، حتى سرت في أروقة التواصل الاجتماعي شائعة «دخولها في علاقة حب جديدة»، والتي بادرت أنغام إلى نفيها «جملة وتفصيلاً»، حيث عبرت أنغام في مقطع مصور عن استيائها من الشائعة، وأشارت إلى أنها «تجاهلت كافة الشائعات بهدف التفرغ لفنها»، واصفة الأخيرة بأنها «مستفزة جداً كونها تتدخل في حياتها الخاصة».

صور ماجدة

من جهة ثانية، لم يمر لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بادرت الرومي إلى نشر مجموعة من صورها مع الرئيس ماكرون، مرفقة إياها بتغريدات قالت فيها:«أراد الرئيس الفرنسي اختتام زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديداً على رغبته في إبراز وجه لبنان الفني الحضاري.

وعبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍّ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته». وأكدت الرومي لماكرون أنها تضع صوتها في خدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع الأهل بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر.

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