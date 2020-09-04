القطط ذات الأصابع الست في منزل همينغواي تجتذب السياح

المصدر: كي ويست- أ ف ب

رغم غياب السياح الأجانب، بسبب جائحة «كوفيد 19» عن زيارة البيت، الذي عاش فيه الكاتب الأمريكي إرنست همينغواي في أرخبيل كيز بولاية فلوريدا، وما أدى إليه هذا الوضع من صرف معظم العاملين فيه، لا تزال الهررة ذات الأصابع الست تجتذب الأمريكيين الفضوليين إلى هذا المتحف.

بعد وفاة همينغواي عام 1961، تحوّل منزله أحد أبرز المعالم السياحية في جزيرة كي ويست الواقعة على بعد نحو مئة كيلو متر إلى الجنوب من ميامي، وإلى شمال غرب هافانا.

صمد سكان كي ويست أمام الأعاصير العاتية والأزمات الاقتصادية، لكنهم لم يتوقعوا يوماً أن تنهار السياحة، مورد رزقهم، بسبب جائحة «كوفيد 19».

يحول إغلاق الحدود دون توافد السياح الأجانب إلى الجزيرة، ولم ترسُ فيها منذ مارس الفائت أية سفينة سياحية، ولم يبق تالياً سوى السياحة الداخلية، التي تحدّ منها، هي الأخرى، المخاوف من انتقال عدوى فيروس «كورونا» المستجد.

شرح ومعلومات

في ظل هذا الوضع، تم الاستغناء الأسبوع الفائت عن خدمات 35 من الموظفين الأربعين في منزل همينغواي السابق، متحفه الحالي. وقال مديره أندرو مورافسكي «كان لدينا عشرة مرشدين، لم يبق منهم سوى أربعة». ويرافق هؤلاء المرشدون الزوار، ويقدمون لهم شرحاً ومعلومات، لكنّ لديهم أيضاً مهمة أخرى هي الاعتناء بنحو 50 هراً تتميز بأن لها ستّ أصابع، وكلها سليلة هرّ كان يعاني هذا التشوه الخلقي الوراثي، قدّم إلى همينغواي قبل عقود.

وقال مورافكسي لوكالة «فرانس برس» «نعتزم إبقاء المتحف مفتوحاً، وستبقى هررتنا تعامل معاملة الملوك».

وللهررة تلك أولوية في كي ويست، لأن السياح المحليين، الذين يفدون إلى الجزيرة يهتمون بمشاهدة هذه الهررة الممسوخة أكثر مما يهتمون بالاطلاع على البيت الذي سكنه مؤلف «الشيخ والبحر»، فمع أنه حاز جائزة نوبل للآداب عام 1954، لم يعد إرنست همينغواي كاتباً «يُدرّس كثيراً» في المدارس الأمريكية، على ما قال مدير المؤسسة. وأضاف «لهذا السبب، تبدو القطط محور الاهتمام الرئيسي، هنا في الولايات المتحدة».

حر شديد

لا يُحتمل الحرّ الشديد في هذا المنزل المبني على النمط المعماري الاستعماري. وتبللت كمامات الزوار ببقع العرق، فيما انهمك أحد المرشدين في إخبارهم بتفاصيل حياة الكاتب وزوجته بولين في ثلاثينيات القرن الفائت. وبالتزامن، تضع موظفة أخرى مكعبات من الثلج لتبريد الماء في الأوعية، التي تشرب منها القطط، وسط صيحات التعجب من الزوار.

وتقع كي ويست في الطرف الغربي لأرخبيل كيز، وهي مجموعة جزر مرجانية يربطها 42 جسراً فوق البحر، يبلغ طولها 180 كيلو متراً. وقد أهدى المغني الأمريكي جيمي بافت هذه الجزيرة أغنيته «مارغاريتا فيل» التي يمتدح فيها «الكسل الممتع» الذي يسود المنطقة.

مشاهدة الغروب

وفي نهاية النهار، يتجمع عدد من السياح في ساحة، يمكن منها مشاهدة مغيب الشمس بكل هدوء.

ولاحظ جاك رايشنباش (67 عاماً)، وهو أحد السكان أن «كثراً كانوا يتجمعون عادة (في هذه الساحة)، وكنا بالكاد نستطيع التنقل وسط الحشد، أما الآن فلا يوجد أحد».

وقال رايشنباش الذي بات عاطلاً من العمل بسبب الجائحة، ويحاول بيع لوحات فنية موضوعها البحر بسعر 20 دولاراً للوحة «لا شيء يسير على ما يرام».

للمرة الأولى منذ سنوات، يشق السياح طريقهم بسهولة إلى اللوحة التي تشير إلى المكان الأبعد جنوباً في الولايات المتحدة، وهو عادة يشهد زحمة سياح راغبين في التقاط الصور أمامها.

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