جائزة «خيري شلبي» تعلن الفائز الأربعاء المقبل

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

انتهت لجنة تحكيم مسابقة الكاتب المصري الكبير خيري شلبي للعمل الروائي الأول من عملها، استعداداً لإعلان النتيجة، في ذكرى وفاته يوم التاسع من سبتمبر الجاري.

وتشكلت لجنة التحكيم من ثلاثة روائيين يمثلون ثلاثة أجيال، وهم الأساتذة محمود الورداني وإبراهيم عبد المجيد وطارق إمام. وفحصت لجنة جائزة الأديب الراحل خيري شلبي، 24 رواية لكتاب لم يحظوا بفرصة النشر من قبل.

وأطلقت أسرة الأديب الراحل «جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول»، تزامناً مع ذكرى ميلاده في 31 يناير 1938، وقد أعلن عن شروطها وقتها، لتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد تجاوز الأربعين من العمر، وألا يكون قد سبق له النشر من قبل.

وأعلنت لجنة جائزة الأديب الراحل، في بيان صحافي، أمس، أن الإعلان عن الفائز بنشر روايته الأولى، سيكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق ذكرى رحيل الكاتب الكبير خيري شلبي. وتمنح مسابقة الأديب الراحل خيري شلبي، الكاتب الروائي الفائز، تعاقداً مع إحدى دور النشر الكبرى، لنشر روايته الأولى.

ويجري الإعلان عن بدء تلقي الأعمال في ذكرى ميلاد الأديب الراحل يوم 31 يناير من كل عام، ولمدة ثلاثة أشهر، وإعلان الفائز في التاسع من سبتمبر من كل عام، تزامناً مع ذكرى رحيله. وقالت أسرة الأديب الراحل، إن الجائزة تهدف إلى دعم الكتاب الجدد في الحصول على فرصة نشر تُمكنهم من مواصلة رحلتهم الأدبية.

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