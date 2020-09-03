«جائزة خليفة لنخيل التمر» تصدر إلكترونياً ديوان «النخلة بألسنة الشعراء»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كتاباً إلكترونياً جديداً بعنوان «ديوان النخلة بألسنة الشعراء»، وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

ويضم الكتاب أجمل 40 قصيدة في حب النخلة للمشاركين ضمن مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» خلال أربع سنوات 2017 - 2020 ضمن سلسلة الإصدارات الإلكترونية للجائزة المتخصصة. وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن هذا الديوان جاء من وحي المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء» التي أطلقتها الجائزة عام 2017 وشارك فيها خلال أربع سنوات 291 شاعراً وشاعرة يمثلون 17 دولة عربية تنافسوا فيها على حب النخلة فاز منهم 14 شاعراً بإشراف لجنة تحكيم دولية متخصصة.

وأضاف أن المسابقة تأتي ضمن أنشطة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الثقافية الهادفة إلى توطين المعرفة العلمية المتخصصة، وتعزيز ثقافة نخيل التمر، وتسليط الضوء على أهمية الشجرة المباركة، بهدف توظيف الشعر النبطي لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية وإحياء غرض «وصف النخيل» ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد في حب النخلة، وتشجيع الشعراء على الإبداع وكتابة قصائد نوعية.

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